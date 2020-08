Cướp giật vé số của người già, bị người dân vây bắt

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh Vân (SN 1977, trú tại xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 9/8, khi thấy bà Hà Kim Cúc (SN 1951) chạy xe đạp đi bán vé số trên đường Trưng Nữ Vương (phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc), Trần Thị Thanh Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Thanh Vân.

Để thực hiện, Vân điều khiển xe máy biển kiểm soát 70B1 - 432.68 đến giả vờ mua vé số. Khi Bà Cúc dừng xe vừa đưa cọc vé số 38 tờ, loại 10.000 đồng (của Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang), mở ngày 9/8/2020, Vân liền giật lấy cọc vé số trên tay bà Cúc rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Tài và Phùng Thạch Vũ đang ngồi uống nước gần đó nghe tiến tri hô của bà Cúc, liền truy đuổi và bắt giữ được Vân cùng cọc vé số vừa cướp giật được của bà Cúc giao cho Công an phường Châu Phú B.

Tại cơ quan công an, Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.