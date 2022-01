Cướp ngân hàng ở Hải Phòng xong, nghi phạm đi mua ngay xe máy phân khối lớn 700 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 9/1, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng.

Nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng bị bắt sáng 9/1. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào khoảng hơn 10h ngày 9/1, tại tỉnh Thái Nguyên, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, HKTT tại huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng) - kẻ tình nghi gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đình Vũ, Hải Phòng gây xôn xao vừa qua.

Thời điểm bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Nam đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người.

Khẩu súng đối tượng Nam dùng trong vụ án bị thu giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, Nam khai nhận với cơ quan công an, một mình mua súng quân dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào chiều 7/1, đối tượng nam giới mặc quần áo tối màu, đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, bịt mặt dùng súng quân dụng đã lao vào quầy giao dịch của một ngân hàng CN Đình Vũ, Hải An uy hiếp bảo vệ, đe doạ nữ nhân viên ngân hàng cướp đi khoảng 3 tỷ đồng và 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi tẩu thoát.

Một nguồn tin cho biết, sau khi gây ra vụ cướp và mang đi số lượng tiền lớn, Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 1.000cm3 trị giá khoảng 700 triệu đồng làm phương tiện chạy trốn.



Hình ảnh Nam mua xe máy phân khối lớn sau khi thực hiện xong vụ cướp ngân hàng. Ảnh: CTV

Hiện, đối tượng Nam đang được di lý từ tỉnh Thái Nguyên về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Dự kiến trong chiều 9/1, nghi phạm sẽ được đưa về đến Hải Phòng.