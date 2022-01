Thăng cấp hàm 2 Thứ trưởng, bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Công an tỉnh tuần qua

Cụ thể, ngày 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng với Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang.

Chủ tịch nước trao quyết định cho thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Ảnh: Bộ Công an.

Chúc mừng 2 tân thượng tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc thăng cấp bậc hàm dịp này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của 2 thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang là những sĩ quan ưu tú, lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Với việc được thăng hàm thượng tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, tin tưởng 2 thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng một cách chặt chẽ, quyết liệt, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan; phải kiên quyết xử lý những người đưa, nhận hối lộ và làm rõ bản chất vụ án.

Trước đó, ngày 5/1, đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.



Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Đỗ Hoài Nam. Ảnh: Công an Hà Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Hoài Nam tiếp tục nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, lực lượng vũ trang, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng thời trao các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, trung tá Nguyễn Việt Khải, Phó Trưởng Công an huyện Vũng Liêm được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định bổ nhiệm cho Ban lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương triển khai các kế hoạch, chương trình công tác để bảo vệ hệ thống mạng thông tin; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.