Chuyển tội danh cựu đại tá Phùng Anh Lê sang nhận hối lộ

Ngày 6/5, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.

Viện kiểm sát truy tố bị can Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, về tội danh nhận hối lộ.

Viện kiểm sát đã truy tố bị can Phùng Anh Lê về tội danh nhận hối lộ. Trước đó Lê bị khởi tố tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Trước đó ông Lê bị khởi tố tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", sau đó cơ quan điều tra đã đổi tội danh đối với ông Lê sang tội "nhận hối lộ".

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội nhận hối lộ mà cựu đại tá Phùng Anh Lê bị truy tố được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tội danh này có 3 khung hình phạt. Khung 1 (khoản 1) là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; Khung 2 (khoản 2) là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; Khung 3 (khoản 3) là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là hình phạt bổ sung.

Luật sư Hòe cho biết, theo Cáo trạng, Phùng Anh Lê bị truy tố theo điểm c khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự. Như vậy, Phùng Anh Lê sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Ngoài ra, theo vị luật sư, tội nhận hối lộ mà cựu đại tá Phùng Anh Lê bị truy tố có mức phạt nặng hơn tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù mà Lê bị khởi tố trước đó.

Bình luận về tội danh mà Phùng Anh Lê vừa bị truy tố, luật sư Hòe cho biết, tội nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người khác hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hay theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Khách thể của tội nhận hối lộ là những quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong Nhà nước và của cả các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước; làm cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp này bị suy yếu, mất uy tín; làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý trực tiếp, tức là, họ nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Không có trường hợp nhận hối lộ nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội này bao giờ cũng mong muốn thực hiện được hành vi phạm tội.

Phùng Anh Lê chủ động gợi ý nhận 110 triệu đồng

Theo cáo trạng, tháng 9/2016, Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội) đến Công an quận Tây Hồ đầu thú do đã cùng đồng phạm bắt, đánh "con nợ" của Tài. Ngay trong ngày, Tài bị ra lệnh tạm giữ 4 ngày để phục vụ điều tra.

Người thân của Tài sau đó đã nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Phùng Anh Lê) tìm người giúp đỡ hòa giải với bị hại để Tài không bị xử lý.

Sau khi ông Bảy đặt vấn đề, ông Lê đồng ý sẽ thả Tài với điều kiện phải đưa 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy tới phòng làm việc của Lê giao tiền.

Nhận tiền, Lê chỉ đạo các thuộc cấp Châu và Trung giao Tài cho Ngọc. Tài được thả về vào 0 giờ ngày 23/9/2016, sau chưa đầy 1 ngày bị tạm giữ. Sau đó, Tài và bị hại được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đứng ra hòa giải, theo chỉ đạo của Lê.

Năm 2021, Công an TP Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên khởi tố; tòa án sau đó tuyên phạt Tài 24 tháng tù.

Viện KSND tối cao xác định Phùng Anh Lê là trưởng công an quận nên biết rõ Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ để phục vụ cho việc kiểm tra xác minh thông tin tội phạm.

Tuy nhiên, khi được ông Phùng Văn Bảy đặt vấn đề, Lê đã "lợi dụng chức vụ quyền hạn" chủ động gợi ý nhận hối lộ 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả người trái pháp luật.

Bị can Phùng Anh Lê trong quá trình điều tra đã không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới; không thừa nhận việc chiếm hưởng 110 triệu đồng. Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phùng Anh Lê còn gặp ông Bảy, yêu cầu người này xin lỗi vì đã khai báo việc đưa tiền nhằm "làm mờ hành vi phạm tội của mình".