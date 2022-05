MV của Sơn Tùng M-TP có dấu hiệu vi phạm quy định cấm

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã gửi giấy mời Sơn Tùng M-TP (ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng) lên làm việc vào ngày hôm nay (5/5).



Tạo hình của Sơn Tùng M-TP trong MV There's No One At All. (Ảnh: NSXCC)



Theo quan điểm của đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Sơn Tùng M-TP có thể bị phạt tối đa 40 triệu đồng?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những tác phẩm nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác… trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý xã hội, là những tác phẩm vi phạm điều cấm của pháp luật. Người vi phạm sẽ bị áp dụng các chế tài của pháp luật.

Ông Cường cho biết, hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó trực tiếp nhất là Nghị định 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 1/02/2021.

Trước mắt, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào Điều 3: Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn" và Điều 17: Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP để ra văn bản yêu cầu ngừng biểu diễn tác phẩm này trong quá trình chờ xem xét giải quyết theo quy định.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định hành vi là vi phạm quy định về nghệ thuật biểu diễn, thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sơn Tùng M-TP sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5, Điều 11, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, với mức xử phạt từ 30 tới 40 triệu đồng.

Ông Cường cho rằng, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nội dung của tác phẩm, đánh giá những tác động của tác phẩm này đối với xã hội.

Thông qua việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan về bảo vệ trẻ em, quản lý văn hóa, giáo dục và các cơ quan chuyên môn để đánh giá khả năng tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội của tác phẩm.

Từ đó sẽ đưa ra mức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Các biện pháp có thể áp dụng cho Sơn Tùng M-TP đối với MV này là xử phạt hành chính, buộc gỡ tác phẩm trên các nền tảng số, cấm biểu diễn tác phẩm này.

Trước đó, vào tối 28/4, Sơn Tùng M-TP phát hành MV There's No One At All. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, sản phẩm của ca sĩ này nhận nhiều phản hồi tiêu cực.

Hình ảnh bạo lực, phản cảm bị lên án không phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả, đặc biệt là người xem trẻ tuổi.