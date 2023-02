Cựu điều tra viên giả chữ ký của lãnh đạo Công an TP.HCM lãnh 12 tháng tù

Sáng nay, 22/2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ cựu điều tra viên Nguyễn Tuấn Thanh (điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM), làm giả chữ ký của lãnh đạo Công an TP.HCM.

Theo nhận định của Viện kiểm sát, cựu thiếu tá Nguyễn Tuấn Thanh đã có hành vi làm giả chữ ký, cắt ghép tên của các lãnh đạo thuộc phòng PC02, Công an TP.HCM là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều tra các vụ án. Tuy nhiên quá trình công tác, bị cáo Thanh đã có thư khen, phấn đấu tốt...

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh 12 tháng tù giam.

Cựu thiếu tá Nguyễn Tuấn Thanh, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM bị HĐXX tại TAND TP.HCM tuyên phạt 12 tháng tù giam. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, ngày 26/8/2022, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về tội giả mạo trong công tác. Cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng đã kiến nghị xử lý hàng loạt cán bộ lãnh đạo thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Cáo trạng của vụ án thể hiện, Thanh được phân công thụ lý, xác minh nguồn tin về tội phạm theo đơn của bà H.T.H. tố cáo bà V.T.H. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xác minh nguồn tin, nhận thấy các tài liệu thu được khi khám xét khẩn cấp tại nhà bà V.T.H. không phải do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, mà được tạo nên bằng phương pháp in phun màu. Do đó Thanh có báo cáo đề xuất gửi ông Nguyễn Văn Hải và ông Huỳnh Lê Hoàng Vũ, là phó Đội trưởng chỉ huy đội 8, Phòng PC02 cho ý kiến để trình lãnh đạo Cơ quan CSĐT, về việc khởi tố vụ án "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" liên quan đến bà V.T.H.

Khi gần hết thời hạn xác minh nguồn tin nhưng chưa nhận được phê duyệt đề xuất của lãnh đạo Công an TP.HCM, Thanh lo sợ nguồn tin về tội phạm bị quá thời hạn không được giải quyết, sợ bị Viện KSND TP.HCM kiến nghị, ảnh hưởng đến thành tích của bản thân.

Từ đó Thanh đã photo, cắt dán chữ ký của ông Nguyễn Văn Hải, phó đội trưởng Đội 8, chữ ký của ông Trần Văn Phú, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, để làm giả quyết định khởi tố vụ án hình sự, và công văn về việc kiểm sát quyết định khởi tố vụ án hình sự đều đề ngày 15/11/2020. Sau đó, Thanh đem hai văn bản này đến Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM để nhập, lấy số vụ án.