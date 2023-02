Tặng thí điểm các thiết bị đã được nâng giá cho các trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ Luật Hình sự năm 2015, trong đó có cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến năm 2019, Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và đồng phạm đã thông đồng với Vũ Liên Oanh (chủ đầu tư), Công ty TNHH thẩm định và đầu tư công nghệ Gia Lộc (viết tắt Công ty Gia Lộc), Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC – Việt Nam (viết tắt Công ty AIC) từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án, lập dự toán, thẩm định giá để Công ty NSJ của bà Nga, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Toàn Thịnh (viết tắt Công ty Toàn Thịnh), Công ty Cổ phần Thiết bị Tràng An (viết tắt Công ty Tràng An- là những công ty có mối quan hệ quen biết với bà Nga và được này mượn pháp nhân) trúng 6 gói thầu, tổng trị giá hơn 636 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh bị cáo buộc đã thông đồng với doanh nghiệp, nhận nhiều tỷ đồng sau "thương vụ". Ảnh: TA

Ở dự án đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh cho một số trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 (gói thầu mua sắm số 2, mua sắm, lắp đặt bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016, giá gói thầu hơn 58 tỷ đồng), sau khi nắm được nhu cầu về dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GD-ĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bà Nga trực tiếp gặp bà Oanh để trao đổi.

Bà Nga giới thiệu Công ty NSJ là đơn vị kinh doanh chuyên cung cấp các trang thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ chơi thông minh, bộ vận động ngoài trời nhập khẩu từ nước ngoài và đặt vấn đề với bà Oanh muốn được đầu tư, cung cấp cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Quảng Ninh, được bà Oanh đồng ý.

Với phương thức thủ đoạn, Công ty NSJ tổ chức tặng thí điểm các thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho một số trường học ở Quảng Ninh, bà Nga đưa các thiết bị kèm theo mức giá bán đã được bà Nga nâng khống và cùng Sở GD-ĐT Quảng Ninh tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng.

Bà Oanh và bà Nga sau đó đã bàn bạc, thống nhất về việc Sở GD-ĐT Quảng Ninh cử cán bộ phối hợp với nhân viên Công ty NSJ thực hiện lập các dự án mua sắm thiết bị giáo dục, hoàn thiện các thủ tục dự án, đấu thầu trình UBND và các Sở, ban, ngành phê duyệt.

Bà Oanh đã giới thiệu Ngô Vui – Trưởng phòng KH-TC Sở GD-ĐT Quảng Ninh và chỉ đạo Ngô Vui cùng các nhân viên cấp dưới phối hợp với bà Nga và Công ty NSJ thực hiện các thủ tục.

Ngô Vui sau đó đã giao cho Hà Huy Long – Phó Trưởng phòng KH-TC, Phạm Thị Hạnh – Phó phòng KH-TC là người trực tiếp liên hệ, làm việc với Nga và nhóm nhân viên Công ty NSJ để khảo sát, lập dự án, các thủ tục dự án.

Xuất hiện chiêu trò "quân xanh"

Về phía NSJ, Nga giao cho nhân viên Ban quan hệ khách hàng, Phòng dự án, Phòng sản phẩm Công ty MQF (Hoàng Ngọc Hồng Phúc, Nguyễn Viết Hồng, Lê Long Hải, Lê Đại Tấn…) phối hợp với chủ đầu tư (Vui, Long) bàn bạc thống nhất số lượng trường, lớp, danh mục, số lượng hàng hóa thiết bị cần đầu tư, giá thành.

Để tránh bị phát hiện việc Công ty NSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án vừa tham gia đấu thầu mua sắm sau này (hành vi bị cấm: Không đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu), bà Nga đã chỉ đạo nhân viên sử dụng pháp nhân Công ty Vnnew (bà Nga nhờ Nguyễn Tấn Sỹ đứng tên giám đốc) ký hợp thức thủ tục đơn vị lập dự án.

Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group đã trực tiếp hoặc giao cho nhân viên liên hệ với công ty "quân xanh" để tham gia dự đấu thầu cho đủ thành phần. Tất nhiên, các đơn vị này sẽ bị loại khi chấm thầu. Ảnh: NSJ Group

Ngoài ra, để có cơ sở xác định các giá thiết bị giáo dục đưa ra trong quá trình lập dự án, nhân viên Công ty NSJ đã lập, cung cấp các báo giá khống cho chủ đầu tư và các sở, ban, ngành làm căn cứ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu.

Do các thiết bị giáo dục, đồ dùng, đồ chơi chủ yếu được Công ty NSJ, MQF nhập khẩu từ nước ngoài, vận chuyển bằng đường biển phải mất nhiều thời gian nên bà Nga chỉ đạo Ban hàng hóa do Kim Trọng Đoàn phụ trách tiến hành đàm phán, ký hợp đồng với các hãng sản xuất ở nước ngoài để nhập khẩu về Việt Nam từ hotiwf điểm trước khi chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, độc quyền cung cấp sản phẩm, đáp ứng được thời gian thực hiện hợp đồng.

Ngoài ra để chiếm đoạt được tiền của Nhà nước, che giấu lợi nhuận thực tế các sản phẩm hàng hóa cung cấp vào các gói thầu, Nga đã có thủ đoạn nâng giá hàng hóa sản phẩm từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng với các công ty trung gian tại nước ngoài, sau đó mới ký hợp đồng nhập khẩu về Việt Nam qua NSJ, MQF.

Sau đó Công ty NSJ và MQF ký hợp đồng mua bán giữa các công ty trong nhóm với nhau hoặc bán qua các công ty thương mại trong nước để nâng giá sản phẩm trước khi đưa vào các gói thầu.

Sau khi chủ đầu tư phát hành hồ sơ mời thầu, bà Nga trực tiếp hoặc giao cho nhân viên liên hệ nhờ một số công ty có mối quan hệ với Nga làm "quân xanh" tham dự đấu thầu cho đủ thành phần, số lượng theo quy định và sẽ bị loại khi chấm thầu.

Nhân viên Ban quan hệ khách hàng đã sử dụng giấy giới thiệu của các công ty "quân xanh" để mua hồ sơ mời thầu và tiến hành lập, nộp hồ sơ dự thầu của "quân xanh" cho chủ đầu tư (hành vi bị cấm).

Trong vụ án này, Hoàng Thị Thúy Nga đã chi cho cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng.

Số tiền này bà Oanh nhận từ bà Nga tổng cộng bốn lần. Hành vi nhận tiền bị Cơ quan điiều tra cáo buộc là "động cơ vụ lợi" để làm trái quy định, tạo điều kiện cho Hoàng Thị Thúy Nga trúng các gói thầu mua sắm thiết bị.

Hai lãnh đạo cấp phòng của Sở GD&ĐT Quảng Ninh là Ngô Vui cũng nhận 14,8 tỷ đồng từ Hoàng Thị Thúy Nga và bị can Hà Huy Long nhận hơn 1,8 tỷ đồng.