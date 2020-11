Cựu Hoa hậu Hàn Quốc công khai khoảnh khắc quyến rũ ông xã khiến dân tình “đỏ mặt”

Mới đây, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Ham So Won công khai đoạn clip riêng tư trên trang cá nhân. Clip được đích thân cô quay trên giường ngủ, bên cạnh ông xã đang ngủ say. Nó nhanh chóng vấp phải tranh cãi dữ dội từ phía cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Cụ thể, trong clip, Ham So Won mặc một chiếc váy ngủ ren màu đỏ gợi cảm. Cựu Hoa hậu Hàn Quốc tự cầm điện thoại, ghi lại biểu cảm khi quyến rũ ông xã đang ngủ say. Ham So Won gọi chồng bằng giọng nũng nịu, "ỡm ờ". Vừa gọi, cô vừa cử động nhẹ thân hình để ông xã chú ý. Thế nhưng, ông xã Ham So Won vẫn ngái ngủ, không để ý đến vợ đang ra sức quyến rũ mình. Phản ứng của anh khiến Ham So Won khó chịu, cô quát lớn và tỏ ra không thoải mái.

Hoa hậu Hàn Quốc 1997 Ham So Won quyến rũ chồng đang ngủ say.

Đoạn clip của Hoa hậu Ham So Won khiến cô vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận xứ Hàn. Đa số ý kiến cho rằng việc đăng tải clip thân mật bên ông xã lên mạng xã hội của cô là phản cảm.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoa hậu Hàn Quốc 1997 bị dân tình chỉ trích. Cách đây không lâu, người đẹp nhận về nhiều "gạch đá" do loạt ồn ào: Ham So Won trừng mắt mắng mẹ chồng làm tốn điện vì bà mở cửa tủ lạnh trong 13 giây, nắm tay thân mật với bố chồng, cách nuôi dạy con cái…

Vài tháng trước, Hoa hậu Ham So Won là khách mời đặc biệt trong một chương trình. Trên sóng truyền hình, cô chia sẻ khá nhiều về chuyện "chăn gối" khiến người xem ngượng "chín mặt". Nhận được câu hỏi về cảm giác của việc kết hôn với người đàn ông kém 18 tuổi, Ham So Won thản nhiên đáp: "Anh ấy vẫn đang trong độ tuổi 27 nên vẫn mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc nắm chặt tay bố chồng gây tranh cãi.

Nó giống như sống một cuộc sống mà bạn không thể dừng cười được. Chúng tôi rất bận khi mặt trời lặn, đôi khi bận vào cả buổi sáng. Chúng tôi tranh cãi rất nhiều vào ban ngày. Nhưng chúng tôi sẽ bù đắp vào ban đêm. Tôi tập luyện thường xuyên để có thể đáp ứng nhu cầu của anh ấy. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ".

Ham So Won (sinh năm 1976) đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1997. Cô từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim nhưng không tạo được sự chú ý. Ham So Won chỉ được chú ý bởi ồn ào đời tư. Năm 2018, Ham So Won kết hôn với nam doanh nhân thời trang kém mình 18 tuổi. Hiện tại, cả hai đã có chung với nhau một cô con gái.