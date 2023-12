Ngày 4/12, dư luận vẫn chưa hết bức xúc khi clip ghi lại cảnh đôi nam nữ quật ngã, lao vào đánh, đá một cô gái tại sảnh chung cư ở quận Bình Thạnh, TP.HCM được đăng tải.

Bước đầu xác định, vụ việc do mâu thuẫn từ đánh ghen của người trong căn hộ chung cư trên. Hiện tại, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) đang phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh xác minh, làm rõ.

Cô gái bị túm tóc, kéo lê dưới đất. Ảnh cắt từ clip

Theo nguồn tin của Dân Việt, người phụ nữ hành hung cô gái trong clip là sinh viên của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Người này còn là hoa khôi năm 2019 của UEF.

Cùng ngày, xác nhận với báo chí, đại diện Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết, người phụ nữ hung người khác trong clip đúng là sinh viên của trường.

Nữ sinh viên này tên P.N.Q, sinh viên khóa 2018 ngành Luật kinh tế. N.Q đã hoàn thành chương trình học và đang làm thủ tục tốt nghiệp.

Nữ sinh viên này cũng là cựu hoa khôi Miss UEF 2019.

Hiện tại, UEF đang chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng để có căn cứ, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp với các quy định hiện hành.

Cựu hoa khôi UEF hành hung người khác tại sảnh chung cư. Ảnh cắt từ clip.

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ hành hung diễn ra tại sảnh chung cư La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh trước sự chứng kiến của nhiều người. Bảo vệ tòa nhà có hành động ngăn cản, nhưng không thành.

Theo đó, cặp nam nữ lao vào hành hung cô gái mặc áo thun màu vàng. Người đàn ông nắm tóc, kéo lê, liên tục đá vào người cô gái. Người phụ nữ đi cùng cũng tương tự. Đáng nói, người phụ nữ hành hung này còn tự xưng "tao là luật sư".

Theo nguồn tin này, hiện nạn nhân đã về quê ở Tiền Giang, công an phường đã gọi điện mời đến trụ sở để làm việc.