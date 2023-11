Nổ súng tại quán nhậu, 1 người bị thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Đặng Quốc Huy (23 tuổi), Châu Tuấn Kiệt (20 tuổi), Sơn Nguyễn Hoàng Minh (23 tuổi), Ngô Thành Trung (23 tuổi) - cùng ngụ TP.Thủ Đức - và 6 người khác để điều tra về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích, tàng trữ vũ khí.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 2/11, chị G.T.Q.N. (30 tuổi) ngồi ở quán nhậu (nơi chị làm việc) cùng bạn trên đường Trưng Trắc B, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức thì một nhóm thanh niên đi ôtô đến quán. Tưởng là khách nên N. bước ra để đón nhưng liền sau đó, nhóm người này cầm súng chĩa vào chị bắn. Bị bắn vào chân, chị N. hoảng loạn bỏ chạy.

Anh N.P.H. (chồng chị N.) đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện TP.Thủ Đức trong tình trạng chân trái bị thương, mất nhiều máu.

Bước đầu, công an thu giữ đầu đạn trong chân chị N. cùng 2 khẩu súng của nhóm người trên để điều tra.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc nghi do mâu thuẫn nợ nần.

Truy tìm nhóm người vào nhà hành hung dã man 1 phụ nữ

Ngày 4/11, Công an xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hành hung một người phụ nữ khiến người này nhập viện.

Nhóm thanh niên mang theo hung khí đánh bà Lan bị thương. Nguồn: Lao Dộng

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Mỹ Lan (SN 1984, trú xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa).



Bà Lan cho biết, vào chiều 1/11, bà đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 6 người xông vào đánh dã man.

Nguồn: Tiền Phong

Hình ảnh từ camera an ninh quay lại cho thấy, nhóm thanh niên dùng ống sắt, hung khí xông vào nhà tìm chồng bà là ông Hòa. Ông Hòa và bà Lan tuy sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, vì không tìm thấy người chồng nên nhóm thanh niên đã dùng ống sắt đánh vào đầu và nhiều nơi trên cơ thể bà Lan.

Hậu quả, bà Lan đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Ninh Sơn đã phối hợp cùng người dân đưa bà Lan đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, Công an xã Ninh Sơn đã báo cáo sự việc lên Công an thị xã Ninh Hòa và truy tìm các đối tượng có liên quan.

Phá đường dây buôn lậu điện thoại, máy tính trị giá gần 300 tỷ đồng

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) và Nguyễn Văn Giang (37 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội “Buôn lậu”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Ngô Tấn Đạt. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Tiền Phong

Qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Đạt cầm đầu, hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM để cất giấu, tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 26/10, các trinh sát bắt quả tang Giang đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng trên đường Hưng Phú, phường 8, quận 8.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Tiền Phong

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ gần 4.000 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Căn cứ lời khai của Giang, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ khoảng tháng 12/2021, Đạt đã móc nối với đối tượng chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia để hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Đối tượng này có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam, giao cho Đạt.

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Tiền Phong

Sau đó, Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác. Đối tượng Giang có nhiệm vụ cất giấu, giao, nhận điện thoại theo chỉ đạo của Đạt.

Cơ quan điều tra xác định, Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VND thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng. Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại…, ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Hải Phòng: Sau tiếng nổ lớn làm sập nhà, 1 người tử vong

Sáng 4/11, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của UBND xã Quang Trung (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Câu Đông (xã Quang Trung) đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng làm một ngôi nhà bị sập khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.Đ

Lãnh đạo UBND xã Quang Trung cũng cho biết thêm, hiện nay cơ quan công an đang tiếp cận hiện trường để điều tra vụ việc. Cơ quan công an chưa xác định được vụ nổ là do thuốc nổ hay pháo gây ra.

Người đàn ông bị tử vong trong vụ nổ tên N.V.Q, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại thôn Câu Đông.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, sau vụ nổ, căn nhà cấp 4 đã sập hoàn toàn.

HIện Công an TP.Hải Phòng đang điều tra vụ việc.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Khởi tố thêm 5 bị can, gồm có đồng phạm của Trương Mỹ Lan

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/11, VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.

Các bị can: Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, bị can Dương Tấn Trước bị thay đổi tội danh từ "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Tham ô tài sản" (khung hình phạt nặng hơn).

Nhóm Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên, Lê Kiều Trang cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Liên quan vụ án, ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra khởi tố, bắt giam với 7 bị can nhưng tất cả đã bỏ trốn hoặc không xác định được đang ở đâu.

Số này gồm Sun Henry Ka Ziang, thành viên Hội đồng quản trị SCB; Lam Lee George, thành viên Hội đồng quản trị SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB; Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, thành viên Hội đồng quản trị SCB.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cảnh sát bắt bà Trương Mỹ Lan hồi tháng 10/2022 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Người phụ nữ bị cáo buộc cùng các đồng phạm có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn năm 2018-2019.

Bà Trương Mỹ Lan còn có tên Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.

Bà thành lập Công ty Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn. Doanh nghiệp sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản.