Cựu ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, diễn viên Hollywood nói gì về VinFast VF 8?

Dwight Hicks là một cầu thủ bóng bầu dục kỳ cựu và nổi tiếng của Mỹ vào thập niên 70 và 80. Ông từng là thành viên góp phần mang lại chiến thắng cho đội bóng bầu dục San Francisco 49ers tại giải Super Bowl những năm 80. Bên cạnh đó ông cũng là một nhà sản xuất và diễn viên điện ảnh trong những bộ phim như Armageddon (đóng cùng Bruce Willis); The Rock (cùng Sean Connery và Nicolas Cage); Jack (với sự tham gia của Robin Williams và Bill Cosby) và sau này là Cartel War, Sunny và Ray Ray và Virginia. Ông cũng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình ăn khách như How I Met Your Mother, Castle, Body of Proof, Cold Case và The Practice.

Dwight Hicks cũng là một trong những gương mặt quen thuộc tại các sự kiện gây quỹ cho các tổ chức từ thiện và các giải đấu golf dành cho những người nổi tiếng.