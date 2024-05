Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản Đăng nhập trái phép vào tài khoản khách hàng để chiếm đoạt tiền, cựu nhân viên ngân hàng bị khởi tố

Ngày 11/5, Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Minh Phương (SN1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La), về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.