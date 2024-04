Cựu Phó giám đốc sở tự vẽ sơ đồ, “diễn lại” quá trình nhận tiền từ Công ty AIC

Trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (Trung tâm CNSH) liên quan Công ty AIC, có 2 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM bị đề nghị truy tố gồm Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở và Phan Tất Thắng, cựu Phó phòng Kinh tế.

C03 Bộ Công an cáo buộc bà Minh và ông Thắng phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do gián tiếp giúp Công ty AIC trúng thầu sai quy định.

Bị can Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH đã cùng nhóm lãnh đạo Công ty AIC là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà thông thầu theo hướng để AIC trúng thầu với 40% lợi nhuận tại 8 gói thầu tại Trung tâm CNSH.

Các gói thầu này được chia thành 3 giai đoạn và ngay khi triển khai giai đoạn 1 năm 2015, bị can Xô nhận thấy tiến độ kéo dài nên nếu làm tiếp giai đoạn 2, 3 sẽ không theo kế hoạch.

Để tiếp tục triển khai, ông Xô đề nghị Trần Thị Bình Minh, nhờ điều chỉnh dự án. Vị này còn yêu cầu Trần Mạnh Hà cùng "liên hệ, tác động" bà Minh.

Do bị tác động, nữ Phó giám đốc Sở đã chỉ đạo Phan Tất Thắng báo cáo lại các vướng mắc rồi tự ý ký dự thảo tờ trình thẩm định. Sau đó, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt dự toán cho giai đoạn 2 và 3 với số vốn gần 300 tỷ đồng dù không họp với các sở liên quan.

Hành vi này bị cho gián tiếp giúp Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu và thực hiện các gói thầu tại Trung tâm CNSH sai quy định. Kết luận giám định thể hiện, thiệt hại trong vụ án là hơn 94,6 tỷ đồng.

Do được bà Minh tạo điều kiện, Trần Mạnh Hà đã 4 lần tới "gửi quà" cho vị này, tổng số 900 triệu đồng. Bị can Dương Hoa Xô khi được nhận 14,4 tỷ đồng từ Công ty AIC cũng "chia cho" bà Minh 1 tỷ đồng trong dịp Tết các năm 2017, 2018. Do vậy, tổng số nữ Phó giám đốc sở hưởng lợi bất chính là 1,9 tỷ đồng.

Bị can Phan Tất Thắng cũng được nhân viên Công ty AIC đến phòng làm việc, tặng quà Tết là hộp thuốc và phong bì chứa 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an cùng viện kiểm sát, luật sư tổ chức cho Trần Thị Bình Minh tự vẽ lại sơ đồ địa điểm phòng làm việc, hành lang Sở Kế hoạch Đầu tư, là nơi bà ta nhận tiền của các bị can Xô, Hà.

Bà Minh cũng được xác định nơi bố trí đồ vật, vị trí để túi quà đựng tiền; nhận dạng các túi quà đã nhận rồi thực nghiệm lại toàn bộ quá trình nhận tiền. Mọi việc đều được ghi âm, ghi hình đầy đủ, theo kết luận điều tra.

Trong tổng số 1,9 tỷ đồng đã nhận, bà Minh đã tác động gia đình nộp lại một phần, gồm 500 triệu đồng vào ngày 17/10/2023 và 300 triệu đồng vào ngày 23/2/2024. Nữ cựu Phó giám đốc Sở hiện đang bị tạm giam tại trại Bắc Ninh.