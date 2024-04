TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm bác sĩ giết người, phân xác phi tang; thi thể chết khô trong chung cư ở Hà Nội

Nghi phạm bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Danh Sơn để điều tra về hành vi giết người và xâm phạm thi thể xảy ra ngày 13/4 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.



Theo điều tra ban đầu, ngày 13/4, chị Trương Thị B.N. (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mất liên lạc với gia đình sau khi đưa con đi học tại một trường học trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Danh Sơn thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đến ngày 16/4, gia đình chị N. đã đến công an trình báo. Tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Danh Sơn là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại chị N, do mâu thuẫn tình cảm.

Sau đó, Sơn phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh và phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau. Bước đầu xác định nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

Phòng Cảnh sát hình sự đã áp giải đối tượng Danh Sơn đến các địa điểm phi tang các phần thi thể của chị N. Kết quả, đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ phát hiện thi thể chết khô trong chung cư ở Tây Mỗ, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, liên quan vụ phát hiện 1 thi thể "khô" trong một căn hộ chung cư ở địa bàn phường Tây Mỗ, Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra vụ phát hiện thi thể chết khô trong căn hộ chung cư tại địa bàn phường Tây Mỗ. Ảnh: MXH

Bước đầu xác định, đây là thi thể của một nữ giới, được phát hiện nằm tại ghế sofa của căn hộ.

Được biết căn hộ này có một đôi nam, nữ thuê ở từ năm 2022 đến nay. Các dịch vụ khác liên quan căn hộ đều được thanh toán đầy đủ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Người đàn ông chết tại chỗ sau tiếng nổ lớn, bay cả mái nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 11 giờ ngày 27/4, người dân thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang ở trong nhà thì bất ngờ khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh L.K.H. (SN 1988).

Hiện trường vụ việc. Nguồn: NLĐO

Ngay sau đó, người dân tiếp cận hiện trường và phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, phần mái nhà bị vật nổ làm văng ra vài chục mét, một số đồ đạc trong nhà anh H. bị vỡ nát.

Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, có thể anh H tự chế chất nổ rồi xảy ra tai nạn thương tâm.

Cháy rừng ở Hà Giang khiến 2 cán bộ kiểm lâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết, khoảng 2 giờ ngày 26/4, tại khu vực rừng đặc dụng Phong Quang – Tây Côn Lĩnh, giáp ranh của 3 xã Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến của huyện Vị Xuyên xảy ra cháy lớn.

Vụ 2 kiểm lâm tử vong khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh, Hà Giang. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Vị Xuyên.

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 người tham gia chữa cháy. “Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 26/4, sau khi đám cháy được khống chế thì gió thổi mạnh làm đám cháy rừng bùng phát trở lại. Trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng, 2 cán bộ kiểm lâm (gồm 1 nam và 1 nữ) thuộc Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang – Tây Côn Linh không chạy kịp và hy sinh. Cơ quan công an đang làm khám nghiệm hiện trường”, vị lãnh đạo huyện Vị Xuyên nói.

Hơn 1.000 người được huy động chữa cháy vụ 2 kiểm lâm tử vong khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh, Hà Giang. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Vị Xuyên.

Vụ 2 kiểm lâm tử vong khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh, Hà Giang, cũng theo lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên, tới sáng 27/4, các đám cháy trên địa bàn 3 xã cơ bản được khống chế, tuy nhiên trong điều kiện nắng nóng, gió to, các đám cháy có thể vẫn đang âm ỉ trong lớp thực bì nên nguy cơ bùng phát cháy trở lại rất cao.

Vụ 2 kiểm lâm tử vong khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh, Hà Giang, trong điều kiện nắng nóng, gió to, các đám cháy có thể vẫn đang âm ỉ trong lớp thực bì nên nguy cơ bùng phát cháy trở lại rất cao. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Vị Xuyên.

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng tìm cách dập tắt triệt để đám cháy; kiểm tra, rà soát, đánh giá thiệt hại; thăm hỏi, động viên các gia đình kiểm lâm có người hy sinh.

Nguyên nhân xảy ra đám cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hành khách để quên hơn 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, Trung tâm An ninh hàng không - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao chiếc túi bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho hành khách để quên ở sân bay.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 26/4, Đội An ninh Cơ động (Trung tâm An ninh hàng không) nhận tin báo từ ông Nguyễn Đăng Luyến (nhân viên điều hành hãng taxi Mai Linh) về việc có 1 kiện hành lý là chiếc túi da xách tay không xác nhận được chủ để trên xe đẩy, khu vực taxi đón khách nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đội An ninh cơ động sau đó đã lập biên bản để kiểm tra chiếc túi này và tìm hành khách để quên.

Qua kiểm tra, bên trong có 636 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và một số giấy tờ mang tên L.D.T.

Khoảng 10 phút sau, hành khách để quên chiếc túi xách trên là ông L.D.T (trú Hưng Yên) đã đến sân bay trình báo thất lạc tài sản trên và được đội an ninh bàn giao lại.

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Trung tâm An ninh hàng không - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, tuần tra, giám sát an ninh để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực nội cảng.