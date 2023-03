Cứu sống người đàn ông gãy gần hết xương sườn bên trái

Tình trạng gãy xương sườn của bệnh nhân lúc nhập viện. Ảnh: BVCC

Ông L.Đ.T (69 tuổi, ngụ Long An) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, suy hô hấp. Theo chia sẻ từ người nhà, ông T. đang điều khiển xe máy trên đường thì xảy ra tai nạn giao thông, phần ngực bị đập mạnh xuống đường khiến ông bị đau, khó cử động vùng ngực, hông lưng, cánh tay.



Ông T. được người dân đưa vào bệnh viện địa phương nhưng các triệu chứng đau và khó thở không có dấu hiệu thuyên giảm. Ba ngày sau, ông nhập cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong tình trạng suy hô hấp, đa chấn thương ngực, bụng và gối trái, viêm phổi, dập phổi cùng với tiền sử tăng huyết áp, bệnh trào ngược dạ dày thực quản và hội chứng Cushing do thuốc.

Để đánh giá chính xác các tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành cho người bệnh xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng hô hấp, chỉ định chụp CT scan ngực cản quang dựng hình khung sườn. Kết quả cho thấy, ông T. bị mảng sườn di động, gãy 6 xương sườn bên trái, các ổ gãy di lệch rời nhau gây biến dạng lồng ngực, tràn máu màng phổi trái, dập nhu mô phổi dưới tổn thương.

Đây là một thể bệnh nặng của chấn thương lồng ngực, có thể gây suy hô hấp nặng và cấp tính. Nhận thấy diễn biến phức tạp, ông T. được chuyển điều trị hồi sức tích cực, truyền kháng sinh điều trị viêm phổi, truyền giảm đau tích cực.

Sau hơn 1 tuần, tình trạng nội khoa đã ổn định, tuy nhiên tình trạng đau do xương sườn gãy vẫn còn, người bệnh vẫn phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trên giường bệnh. Da vùng cùng cụt bắt đầu loét do nằm lâu. Để xử trí triệt để tình trạng này, ông T. được các bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực phẫu thuật cố định xương sườn để giảm đau, giúp xương nhanh hồi phục, người bệnh có thể trở lại sinh hoạt thường ngày, tránh những biến chứng do nằm lâu.

Bệnh nhân hồi phục sức khoẻ sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

ThS.BS.CKI. Nguyễn Đức Nghĩa, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật của ông T. cho biết: "Các xương sườn gãy được nắn, xếp lại đúng vị trí. Riêng xương sườn 7,8 do di lệch quá xa, đâm vào cân cơ, gây đau và mất vững thành ngực nên đã được cố định bằng nẹp vít. Sau phẫu thuật 3 ngày, người bệnh đã có thể hồi phục được 90%, không còn cảm giác đau đớn của xương đâm vào da thịt như trước".

Tổn thương lồng ngực rất phổ biến trong các trường hợp chấn thương, nhất là sau tai nạn giao thông. BS Nghĩa khuyến cáo nếu có các triệu chứng đau, mệt, khó thở sau chấn thương, người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng.