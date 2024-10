Cựu thành viên One Direction qua đời ở tuổi 31

Liam Payne - cựu thành viên nhóm nhạc One Direction đã qua đời ở tuổi 31 sau khi ngã từ ban công tầng 3 của khách sạn CasaSur Palermo, Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương).

Thông tin từ TMZ cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, Liam có biểu hiện thất thường tại sảnh khách sạn, bao gồm việc đập vỡ máy tính xách tay. Một số nhân chứng kể lại rằng, sau sự cố ở sảnh, anh được đưa về phòng trước khi xảy ra tai nạn. Hiện trường nơi Liam ngã xuống đã được cảnh sát và đội ứng cứu đầu tiên bao vây, đồng thời dựng một chiếc lều đỏ để phục vụ cho quá trình điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam ca sĩ.

Trước khi tử vong vì tai nạn, Liam và bạn gái Kate Cassidy đã đến Argentina từ ngày 30/9 để nghỉ dưỡng. IG.

Trước đó, Liam và bạn gái Kate Cassidy đã đến Argentina từ ngày 30/9 để nghỉ dưỡng. Cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ trên mạng xã hội trong suốt kỳ nghỉ. Tuy nhiên, vào ngày 14/10, Kate đã rời khỏi Argentina, còn Liam tiếp tục lưu lại và nhận phòng tại khách sạn CasaSur Palermo.

Vào ngày xảy ra sự cố, một nhân viên khách sạn đã gọi 911 để báo cáo về một người đàn ông có hành vi "hung hăng", thông tin này trùng khớp với mô tả của các nhân chứng về hành vi bất thường của Liam tại sảnh khách sạn trước khi qua đời.

Sự nghiệp nổi bật của Liam Payne và One Direction

Liam Payne (sinh năm 1993) bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập nhóm nhạc One Direction vào năm 16 tuổi. Nhóm được thành lập sau khi tham gia cuộc thi "The X Factor" năm 2010 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất thế giới.

One Direction đã ra mắt nhiều bản "hit" đình đám như: "What Makes You Beautiful", "One Thing", "Drag Me Down" và "Steal My Girl". Nhiều video âm nhạc của nhóm đã đạt hàng trăm triệu lượt xem, khẳng định sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

Sau khi One Direction tan rã vào năm 2015, Liam tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân, nhưng vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với các thành viên cũ. Đặc biệt, trong chuyến đi tới Argentina lần này, ngoài nghỉ dưỡng, Liam còn dự định tham dự buổi hòa nhạc của Niall Horan, đồng đội cũ trong nhóm. Đây là dịp tái ngộ giữa các thành viên, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Sự ra đi đột ngột của Liam Payne là một mất mát lớn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ trên khắp thế giới. Anh được biết đến không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là người góp phần tạo dựng thành công rực rỡ cho One Direction, nhóm nhạc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc quốc tế suốt một thập kỷ qua. Cái chết của Liam đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.