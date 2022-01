"Cừu Thiên Xích" huyền thoại sống độc thân ở tuổi 87

La Lan, tên thật là Lư Yến Anh, sinh năm 1934 tại Hong Kong. Bà được xem là một trong những nữ diễn viên lão làng và nổi tiếng nhất xứ Cảng Thơm. Bà "bỏ túi" hàng trăm tác phẩm điện ảnh và truyền hình sau 70 năm tham gia diễn xuất.

Đầu những năm thập niên 70, La Lan đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn Cừu Thiên Xích trong phim Thần điêu đại hiệp phiên bản 1983 và 1995. Từ đó đến nay, vai Cừu Thiên Xích của La Lan đã trở thành huyền thoại mà không ai có thể vượt mặt được.

Diễn viên La Lan khi còn trẻ. (Ảnh: Mingpao).

Lan Lan cho biết, sức lực và thính lực của bà hiện tại rất kém, đầu gối cũng không còn tốt nữa. Trước đây, bà thường nghĩ tới chuyện nghỉ hưu và mất động lực để làm việc. Trong bộ phim truyền hình "Falling in Love with My God", La Lan đã thay đổi hình ảnh trước đây của mình là một người bà tốt bụng và đóng vai "chị thứ tư" xấu tính.

Đủ thứ hành động xấu xa của nhân vật khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. "Trong phim, tôi đóng vai một bà nội khó tính, vì thường xuyên mắng mỏ, đay nghiến với cháu nội của mình, Thậm chí, tôi còn đuổi nó đi ra khỏi nhà", La Lan nói.

Thế nhưng bên ngoài, diễn viên 87 tuổi tự nhận mình là một người hiền lành, ít khi nóng giận: "Tôi là người Công giáo, nếu mất bình tĩnh là phạm lỗi rồi. Tôi chủ động giúp mọi người khi họ có nhu cầu. Khi trong phim, tôi vào vai người xấu đôi khi cũng tự vấn lương tâm mình. Nhưng linh mục cho phép tôi làm điều đó vì nó chỉ là diễn xuất".

Kể từ khi bước chân vào ngành, bà La Lan đã đóng qua rất nhiều thể loại vai diễn khác nhau, cũng bởi vì bà chưa bao giờ chọn lựa khắt khe. Thế nhưng bà cho biết sẽ từ chối vai diễn có quá nhiều cảnh mắng chửi hoặc phải xúc phạm người khác.

La Lan hiện vẫn sống độc thân. (ảnh: Mingpao).

Thời gian gần đây, trí nhớ của La Lan thuyên giảm. "Nhiều đồng nghiệp khuyên tôi không nên nghỉ hưu và tiếp tục làm việc, nhưng chứng nghe kém của tôi thực sự làm ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng đạo diễn thì luôn động viên, họ còn nói rằng có thể quay nhiều lần tới khi nào đạt thì thôi. Tôi rất hạnh phúc vì vẫn được làm diễn viên", La Lan nói. Hiện tại, bà đi lại cũng khó khăn, bởi đầu gối chân trái đã phải thay bằng kim loại.

La Lan cho biết ngoài công việc, bà thích xem lại những bức ảnh cũ của mình với đồng nghiệp hoặc khi đang đóng phim. "Tôi thường lấy những bức ảnh cũ từ mấy chục năm trước ra xem. Tôi thường chìm sâu vào luyến tiếc khi làm chuyện này", La Lan cười nói.

Năm 2000, La Lan đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" giải Kim Tượng với vai chính trong phim Bạo liệt hình cảnh, và đoạt nhiều giải thưởng danh giá với nhiều tác phẩm khác.

La Lan từng trải qua 10 mối tình trong suốt thời trẻ, tuy nhiên tất cả mối duyên đó đều không thể đơm hoa kết trái. Bà từng chia sẻ trên Appledaily, ngày trước thường hay ghen tuông, nghi ngờ, cố chấp và luôn quản thúc bạn trai nên khiến họ sợ hãi và bỏ chạy.

La Lan chụp ảnh cùng bạn bè. (Ngoài cùng hàng trên, từ phải sang. Ảnh: Mingpao).

"Tìm kiếm một người thật sự có thể sống với mình đến cuối đời không dễ dàng chút nào. Khi đàn ông họ 20 tuổi, họ sẽ tìm kiếm những cô gái 20, nhưng khi 80 tuổi họ vẫn muốn kiếm những cô gái 20. Tuổi của tôi bây giờ làm gì còn thích hợp cho chuyện yêu đương", bà nói.

La Lan sống một mình, Cổ Thiên Lạc luôn quan tâm đến bà từ lúc hai người quen biết. Đến nay đã hơn 2 thập kỷ và mối thâm tình của họ vẫn bền vững như ngày nào. Bà nói: "Thiên Lạc lúc còn ở đài rất quan tâm đến tôi. Sau này khi nổi tiếng rồi, cậu ấy vẫn luôn liên lạc và hỏi thăm tôi thường xuyên. Cậu ấy còn cho tôi số điện thoại cá nhân, số mà ít người biết và nói rằng có chuyện gì tôi phải gọi cho cậu ấy. Mùng 3 Tết hằng năm, Thiên Lạc đều hẹn tôi ăn cơm".