Cựu Thiếu tá Trịnh Văn Khoa nói gì khi nghe tin nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn bị bắt?

Ngay sau khi báo Dân Việt đăng bản tin nóng nói trên, chúng tôi đã gọi điện thoại cho cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa (người đã làm đơn tố cáo vi phạm của một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn). Khoa cho biết, hiện anh không có mặt ở Hải Phòng mà đang đi làm ăn ở một nơi rất xa, ở đâu thì anh chưa tiện thông tin.

Anh Khoa cho biết, tuy ở xa, nhưng hàng ngày, hàng giờ anh đều theo sát diễn tiến của vụ án qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trước khi ông Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn bị bắt, rất nhiều cán bộ có trách nhiệm liên quan đã bị cơ quan chức năng khởi tố nhưng Khoa vẫn chưa yên tâm vì họ chưa phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc.

Khi nghe tin ông Trần Tiến Quang được điều chuyển công tác lên vị trí mới, Khoa cũng có chút lo lắng vụ việc có thể bị dừng lại ở đây. Nhưng anh cũng vẫn luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và việc sai phạm sẽ được làm đến cùng.

Cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa khi còn đang tại ngũ. Ảnh: FB nhân vật.

"Việc gì đến rồi cũng phải đến. Hôm nay, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm. Từ nay, tôi có thể tập trung lo cho cuộc sống của riêng mình rồi", Khoa tâm sự.

PV Dân Việt nêu câu hỏi: Vụ việc cũng đã đến hồi kết thúc, rất nhiều độc giả đặt vấn đề anh nên có đơn đề nghị Bộ Công an tuyển dụng đặc cách cho được quay trở lại phục vụ ngành, anh thấy sao?

Anh Khoa cho biết: Được công tác trong ngành công an là mơ ước từ nhỏ của tôi. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm đơn xin ra khỏi ngành. Nguyện vọng của tôi, nhất là của bố mẹ em đều mong muốn tôi được quay lại ngành để tiếp tục công tác. Tôi sẵn sàng làm đơn gửi lãnh đạo Bộ Công an mong được quan tâm nhưng tôi cảm nhận việc này rất khó, vì chưa có tiền lệ.

- Vậy bây giờ cuộc sống của anh như thế nào? Có vất vả không? Anh đã làm ra tiền gửi về đỡ đần cho cha mẹ, vợ con chưa?

Ngập ngừng giây lát, Khoa mới nói: - Tôi vẫn chưa có tiền gửi về nhà. Tôi đang đi làm cùng anh em bạn bè, công việc mới ở giai đoạn đầu tư, còn rất khó khăn nên tôi chia sẻ cùng anh em. Tuy công việc có vất vả nhưng tôi vẫn vui, nhất là thấy lòng mình thật thanh thản.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa, tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Ảnh: Vũ Thị Hải

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán Karaoke Hải Sơn 86 tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, sáng ngày 28/12, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt, thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với ông Trần Tiến Quang, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Văn, nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn về Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (SN 1985, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn), là Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn và nhiều cán bộ công an quận Đồ Sơn có liên quan.

Việc làm sai lệch hồ sơ vụ án có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Hải Sơn 86 tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, sơ bộ được xác định như sau: Ngày 13/11/2020, Công an quận Đồ Sơn phát hiện, bắt giữ 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamine.

Sau khi thu giữ tang vật, lập biên bản hiện trường, đến 6h cùng ngày, 28 đối tượng được di lý về Công an quận Đồ Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 25/28 đối tượng dương tính với chất ma túy. Sau đó, các cán bộ Công an quận Đồ Sơn tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều ngày 13/11/2020, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp chỉ đạo cấp dưới của mình là thiếu tá Trịnh Văn Khoa dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. Bắt đầu từ tối đến 22h30 ngày 13/11, lần lượt toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về nhà.

Khi thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo vụ việc tới Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đồng thời có đơn xin ra khỏi ngành công an.

Cho đến nay, vụ việc đã dần sáng tỏ, người có trách nhiệm cao nhất tại Công an quận Đồ Sơn- nguyên Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an quận Đồ Sơn Trần Tiến Quang đã bị cơ quan chức năng khởi tố. Tuy nhiên, việc xem xét khen thưởng người có công tố cáo vụ việc, chấp nhận thiệt thòi cho bản thân phải làm đơn xin ra khỏi ngành công an là Thiếu tá Trịnh Văn Khoa vẫn chưa được cơ quan nào xem xét.