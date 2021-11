Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long có thể bị xử lý ở khung hình phạt nào?

Như Dân Việt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong vụ án "Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan, và khởi tố các bị can liên quan.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 2 đối tượng gồm: Lương Văn Hóa (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) và Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: thanhtravietnam.vn

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: "Trong vụ việc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, số tiền 3,8 triệu USD bị thất thoát, tương đương với số tiền khoảng 83 tỷ đồng Việt Nam, có thể được coi là mức độ thiệt hại về tài sản, lợi ích của Nhà nước để làm tình tiết định khung khi cơ quan chức năng quyết định hình phạt".

Căn cứ Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định:

"1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn luật sư TP Hà Nội trao đổi với Dân Việt.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.".

"Như vậy, khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và chứng minh được số tiền 3,8 triệu USD bị thất thoát là gây thiệt hại của Nhà nước do hành vi phạm tội của bị can gây ra thì với mức độ thiệt hại về tài sản là trên 1 tỷ đồng, hình phạt trong trường hợp này có thể rơi vào khoản 3, Điều 356 với khung hình phạt là từ 10 năm đến 15 năm tù giam.

Đồng thời, có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng" - Luật sư Tuấn Anh cho biết.

Trước đó, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại hơn 3,8 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT-P9, khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan, đồng thời ra các quyết định tố tụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.