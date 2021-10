Yên Bái: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 3 cán bộ bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và Lệnh bắt bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”