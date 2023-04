Sáng 19/4, Viện KSND tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ "Đưa – Nhận – Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh.



Bị can Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị truy tố tội danh có khung hình phạt cao nhất nhưng được 3 tình tiết giảm nhẹ. Ảnh Bộ Công an

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Quang Linh khi đảm nhiệm vị trí công tác là Trợ lý của Phó Thủ tướng, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phó thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công vụ, bị can này đã lợi dụng vị trí công tác giúp Công ty Lữ Hành Việt, Công ty ATA, Investco được phê duyệt nhiều chuyến bay giải cứu trong dịch Covid-19 khi chưa có sự thống nhất, đề xuất của Tổ công tác 5 bộ.

Trên cương vị công tác, ông Linh đã giúp các công ty trên được phê duyệt gần 30 chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo trong thời điểm dịch Covid-19. Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Quang Linh đã nhận hối lộ của Công ty Lữ Hành Việt và bị can Nguyễn Mai Anh tổng số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng, tương đương hơn 4,2 tỷ đồng.

Với hành vi này, bị can Nguyễn Quang Linh bị truy tố truy tố tội Nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 điều 354 Bộ Luật hình sự, có mức án từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị can Nguyễn Quang Linh và gia đình đã nộp khắc phục số tiền hơn 4,47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Quang Linh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết vụ án. Chính vì thế bị can Nguyễn Quang Linh được đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ định khung, đó là điểm b, s, t khoản 1 điều 51 Bộ Luật hình sự (Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải; Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm).