Ông Hoàng Văn Hưng từng là Trưởng phòng An ninh, được giao thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu nhưng sau đó lại nhận tiền và hướng dẫn hai bị can trong vụ khai báo sao cho không bị xử lý hình sự.

Nội dung được nêu tại cáo trạng tống đạt sáng 19/4 của Viện KSND tối cao truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu dịp Covid-19 bùng phát. Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc 21 quan chức, cán bộ đã nhận hối lộ gần 180 tỷ đồng để "tạo điều kiện" sai quy định cho các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, cách ly tập trung. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc giúp đưa tiền chạy án cho điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu. Trong đó, các bị can Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng – Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền. Khi vụ án được điều tra, Hằng gặp cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội. Ông Tuấn sau đó kết nối cho Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu Thiếu tướng Tuấn cũng nhờ Hưng giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Theo cáo trạng, tháng 2/2022, ông Tuấn sắp xếp cho Hằng và Hưng gặp nhau 3 lần tại nhà mình. Hằng trình bày có đưa hối lộ khi xin cấp phép chuyến bay và nhờ "giúp đỡ". Vị Trưởng phòng An ninh đồng ý rồi hướng dẫn Hằng và Sơn phải khai báo theo hướng việc đưa hối lộ, xin cấp phép bay và chủ trương cách ly do Hằng thực hiện còn Sơn làm "bù nhìn"; tức Hằng phải nhận hết trách nhiệm về mình. Bị can Hưng còn hướng dẫn Hằng viết các bản tường trình việc đưa hối lộ nhưng không ghi ngày tháng để mình xem trước đồng thời cô ta cũng viết đơn tố cáo việc đưa tiền xin cấp phép chuyến bay, gửi cơ quan điều tra. Trong thời gian này, Hằng đưa cho ông Tuấn 200.000 USD để "ứng trước" cho Hưng. Giai đoạn tháng 3 – 7/2022, ông Hưng tiếp tục hướng dẫn Sơn khai báo theo hướng "không biết gì", mọi việc do Hằng quyết định. Thêm 1 triệu USD được Hằng đưa cho ông Tuấn, nhờ chuyển tới ông Hưng. Gần 180 tỷ đồng là số tiền đưa - nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tuy vậy, hai người này vẫn liên tục bị triệu tập, Hằng thừa nhận việc đưa hối lộ, nhận hết trách nhiệm nhưng Sơn lại khai biết việc này, trái hướng dẫn của "điều tra viên chính". Ông Hưng do vậy tiếp tục yêu cầu Sơn khi khai báo phải trình bày "chỉ thấy Hằng đưa túi quà cho cán bộ Văn phòng Chính phủ", không biết trong có gì. Lại thêm 600.000 USD được Hằng đưa cho ông Tuấn cũng với mục đích chuyển cho ôngHưng. Tháng 9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác sang Phòng Chính trị Hậu cần nhưng ông ta tiếp tục gặp Hằng tại nhà cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn để cung cấp thông tin và yêu cầu đưa tiền. Lần này, 350.000 USD được ông Hưng nhận trực tiếp với lý do "chi cho viện kiểm sát". Hai tháng sau, ông Hưng lấy lý do "viện kiểm sát chê ít", yêu cầu đưa thêm 450.000 USD và cũng được đồng ý. Ông ta còn nói việc chuyển công tác với mình chỉ là hành chính, ông Hưng vẫn trực tiếp chỉ đạo điều tra, báo cáo đề xuất chủ trương xử lý vụ án. Tháng 12 cùng năm, Sơn bị bắt về tội đưa hối lộ nên Hằng tiếp tục nhờ cựu Thiếu tướng Tuấn cho gặp ông Hưng. Lần này, cựu Trưởng phòng điều tra vẫn khẳng định "kiểm soát được tình hình", Sơn bị khởi tố do "chưa kịp xử lý A01 – cục nghiệp vụ Bộ Công an". Ông ta cho hay sẽ giúp Sơn có tội nhẹ nhất là không tố giác tội phạm hoặc được đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, Hằng và Sơn do vẫn bị khởi tố nên cùng viết đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Anh Tuấn tới cơ quan điều tra. Theo Hằng khai báo đã 13 lần đưa tiền cho ông Tuấn, tổng cộng 2,8 triệu USD với mục đích nhờ ông này đưa cho ông Hưng. Cơ quan điều tra xác định ông Tuấn chỉ nhận 2,65 triệu USD và Hằng, Sơn bị xác định đưa hối lộ số tiền này còn cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội đã có hành vi "Môi giới hối lộ". Với bị can Hoàng Văn Hưng, phía tố tụng cho rằng chỉ có căn cứ xác định ông ta nhận 2 lần từ ông Tuấn, tổng số 800.000 USD nên phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị truy tố tội danh có khung hình phạt cao nhất nhưng được 3 tình tiết giảm nhẹ 19/04/2023 09:48

