Xem CSGT cả nước biểu diễn lái ô tô, xe máy vừa giỏi vừa an toàn

Vai trò của lực lượng Cảnh sát giao thông có nhiệm vụ hết sức quan trọng là dẫn đoàn, đảm bảo an ninh an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các Hội nghị, sự kiện chính trị lớn của đất nước, là lực lượng thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông.