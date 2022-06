Bình Thuận: Cảnh sát giao thông ra quân cao điểm xử phạt "ma men" và xe quá tải

Đợt cao điểm kéo dài trong 3 tháng từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9 theo công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông nhằm tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông.

Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: CABT

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong đợt cao điểm này, công an các đơn vị địa phương, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng…

Theo kế hoạch, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận thực hiện trấn áp các loại tội phạm cướp giật, tội phạm truy nã, vận chuyển hàng lậu trên tuyến giao thông. Ảnh: CABT

Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các cơ quan liên qua hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đi lại của nhân dân, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Bên cạnh đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; vi phạm về "cơi nới" thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện giao thông đường thủy chở không an toàn; hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; cảng, bến thủy nội địa không phép…

Theo ghi nhận của Dân Việt, ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông đã chia ra nhiều tổ thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường ở TP.Phan Thiết và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.