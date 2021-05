Đà Nẵng chính thức khởi tố thẩm mỹ viện AMIDA

Trưa 13/5, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án tại thẩm mỹ viện AMIDA do làm lây lan dịch Covid-19 theo điều 295 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Theo đó, Thẩm mỹ viện AMIDA có trụ sở ở chính ở đường Phan Châu Trinh được xem là ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng khi ghi nhận đến 41 ca mắc Covid-19 tại đây trong những ngày qua. Không dừng lại ở đó, nhiều người làm việc tại nơi này còn di chuyển đi các tỉnh thành như Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk... làm lây lan dịch Covid-19.

Đà Nẵng chính thức khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch bệnh Covid-19 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trước đó, tối 12/5, tại cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng cho rằng, nếu không xử lý nghiêm các vi phạm thì những nỗ lực phòng chống dịch của lực lượng tuyến đầu sẽ trở nên vô nghĩa.

"Tôi đề nghị ngành y tế hỗ trợ phối hợp hoạt động lấy lời khai của những người đang là F0 hoặc đang trong khu cách ly. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án cần thông tin rộng rãi để răn đe các hành vi tương tự", Bí thư Đà Nẵng yêu cầu.

Ngoài ra, ông Quảng cũng đã yêu cầu Công an thành phố xác minh một clip được cho liên quan đến thẩm mỹ viện AMIDA. Theo đó, một đoạn clip được cho là quay tại thẩm mỹ viện này cho thấy nhiều người không đeo khẩu trang.