Đà Nẵng: 4 ngày xử phạt 376 triệu đồng về vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết trong 4 ngày, từ ngày 13 - 16/8, Công an TP đã phát hiện và xử lý 557 vụ/696 người vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Trong đó, xử phạt hành chính 105 vụ/139 người với tổng số tiền là 376 triệu đồng, nhắc nhở 472 vụ/557 người.

Cụ thể, 199 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt tiền 34 trường hợp với số tiền 7,1 triệu đồng, nhắc nhở 165 trường hợp. 61 vụ/180 trường hợp tập trung đông người, phạt tiền 7 vụ/41 người với số tiền là 307,5 triệu đồng. 54 vụ/139 người bị nhắc nhở.

Công an phường tăng cường ra quân xử lý những trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội.

43 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh đóng cửa, phạt 3 trường hợp số tiền 25 triệu đồng, chuyển UBND quận xử lý 8 trường hợp, nhắc nhở 32 trường hợp. 9 trường hợp không chấp hành dừng thi công, phạt tiền 2 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng, nhắc nhở 7 trường hợp. 1 vụ/1 người chống người thi hành công vụ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng.

263 trường hợp ra đường không cần thiết (đạp xe, chạy bộ,...), phạt tiền 57 trường hợp với số tiền 11,4 triệu đồng, nhắc nhở 206 trường hợp. 1 vụ/1 người đăng tin sai sự thật, phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tăng cường xử lý vi phạm về giãn cách xã hội theo Nghị định 176 của Chính phủ, vì người dân ra đường vẫn đông, một số nơi còn tập trung đông người.

Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm, cần đảm bảo khoảng cách giữa cán bộ chiến sĩ với đối tượng, cũng như giữa các đối tượng với đối tượng để đảm bảo phòng, chống dịch.

Cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng đã có báo cáo sơ kết về kết quả 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 14/7 - 15/8.

Theo đó, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, Công an TP.Đà Nẵng cho biết sau 1 tháng triển khai, công an đã phát hiện 37 vụ. Điều tra làm rõ 26/37 vụ, bắt xử lý 36 đối tượng và thu hồi tài sản trên 400 triệu đồng.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, công an đã phát hiện và bắt giữ 22 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2 gói heroin, 22 gói ma túy đá, 2 gói nylon chứa ketamin, 18 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng tiến hành kiểm tra, thử test 612 trường hợp, phát hiện 208 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa tập trung cai nghiện bắt buộc 19 trường hợp, giáo dục tại xã phường 11 trường hợp và phạt tiền giao gia đình quản lý 177 trường hợp.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế - môi trường cũng được công an các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện tăng cường thực hiện. Trong đó, lực lượng công an tập trung phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, găm hàng, nâng giá; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu hủy chất thải nguy hại chưa xử lý ra môi trường...