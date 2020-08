Chiều 16/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Văn Thái - Chủ tịch UBND phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng của phường đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế chợ Tân An (phường An Khê) vào 13h cùng ngày do liên quan đến ca bệnh số 887, là phụ nữ bán xôi từng 3 lần đến mua bán tại chợ.

Người bán xôi mắc Covid-19, Đà Nẵng phong tỏa một chợ, xét nghiệm khoảng 300 người liên quan.

"Chúng tôi đã gửi thông báo đến các tiểu thương và hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ Tân An, dự kiến có khoảng 300 người. Ngày mai (17/8), đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người này", Chủ tịch UBND phường An Khê thông tin.

Theo thông tin dịch tễ đã được công bố, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 số 887 (trú đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) từng đến chợ Tân An 3 lần vào ngày 23/7, 4/8 và 12/8.

Cũng trong sáng 12/8, bệnh nhân này nhận kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với SARS-CoV-2.