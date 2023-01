Đà Nẵng: Bảo hiểm Agribank tài trợ trang thiết bị dạy học cho 2 trường bị thiệt hại do mưa lũ

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, thực hiện văn hóa của doanh nghiệp "Bảo hiểm Agribank – trách nhiệm và sẻ chia", hàng năm bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm Agribank nói chung và Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng luôn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần chung tay với cộng đồng cùng sự phát triển của đất nước.



Đại diện Bảo hiểm Agribank trao kinh phí tài trợ trang thiết bị dạy học cho 2 trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Với tinh thần Bảo hiểm Agribank thể hiện sự quan tâm đến thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn có điều kiện tiếp cận những phương pháp học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức, qua đó chủ động tiếp nhận tri thức, phát triển kỹ năng và tư duy, vượt qua khó khăn hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Nhằm chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết, Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã đồng hành cùng Chương trình "Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình" trao tặng 100 suất quà cho người dân tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Ông Trương Viết Loan - Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng trao quà cho người dân tại xã Hòa Bắc. Ảnh: T.H.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng, bảo hiểm Bảo an chủ thẻ, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, xe máy, nhà tư nhân... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.



Ông Hải cho biết thêm, Bảo hiểm Agribank luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng thông qua triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, nhân văn, nhất là hoạt động an sinh giáo dục – đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển của tương lai.



Nhân dịp đón Xuân Quý Mão năm 2023, Bảo hiểm Agribank đã tổ chức trao 100 triệu đồng (50 triệu/1 trường) tài trợ đầu tư trang thiết bị dạy học cho 2 trường học là Trường Mầm non Hòa Bắc và Tiểu học số 2 Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng) bị thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua. Nguồn kinh phí được cán bộ, người lao động Bảo hiểm Agribank chung tay đóng góp.

Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng trao kinh phí hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Khươi (người đồng bào Cơ Tu, xã Hòa Bắc) hoàn thiện căn nhà. Ảnh: T.H.

Cô Nguyễn Thị Minh Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bắc cho biết, với đặc thù của xã miền núi nên điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, Trường Mầm non Hòa Bắc được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng khá khang trang và đảm bảo môi trường an toàn học tập cho trẻ. Tuy nhiên, đối với việc bổ sung các trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại vẫn còn thiếu.



Thời gian qua, ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm Agribank là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: T.H.

"Được Bảo hiểm hiểm Agribank tài trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị dạy học cho nhà trường chúng tôi vô cùng cảm kích, đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm nhiều động lực để đến trường, sớm tiếp cận với công nghệ hiện đại, từng bước rút ngắn dần khoảng cách với học sinh thành thị…", cô Thanh xúc động nói.



