Đà Nẵng: Bé gái 1 tuổi cùng người giúp việc dương tính SARS-CoV-2

Cụ thể, trường hợp BN N.T.N.M.C (Nữ, SN 2020) trú Chung cư Fhome 16 Lý Thường Kiệt, Quận Hải Châu.



BN sống cùng nhà với mẹ N.T.P.A (BN 3404), bố N.Q.T (BN 3395), dì ruột N.T.N.A (BN 3403) và người chăm sóc bé tên là V.T.T.

Từ ngày 25-29/4, BN hằng ngày được cô giúp việc chăm sóc. 13h ngày 30/4, BN cùng gia đình di chuyển bằng ô tô cá nhân đi Hội An rồi ở lại tại Palm Garden Beach Resort Hội An. Khoảng 19h30, BN tới quán cơm gà Bà Nga ở Hội An cùng bố mẹ và những người trong đoàn.

Ngày 8/5, BN được chuyển cách ly tại 32 Lê Sát. Ngày 10/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại Trung tâm Y tế Hải Châu và cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp 2, BN V.T.T (Nữ, SN 1984) trú Chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu. BN là nhân viên giúp việc và chăm sóc trẻ em.

BN là giúp việc hiện sống cùng nhà với BN 3395 tại Chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Từ ngày 27-29/4, BN chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc bé N.T.N.M.C, không đi đâu không tiếp xúc với ai. 13h ngày 30/4, BN cùng gia đình chủ nhà đi Hội An và ở lại Palm Garden Beach Resort Hoi An. Khoảng 19h30, BN ăn tối tại quán cơm bà Nga ở Hội An. Trên đường về resort có ghé cửa hàng bán đặc sản trên đường Hai Bà Trưng, TP.Hội An.

Khoảng 11h30 ngày 1/5, BN cùng gia đình về lại Đà Nẵng. Về đến Đà Nẵng có ghé quán Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng mua thức ăn về nhà.

Khoảng 13h ngày 5/5, BN đi xe máy cùng con gái về nhà tại Tổ 10 Thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam. Khoảng 15h, BN đến hội trường xã Bình Minh làm căn cước công dân. Khoảng 19h, BN cùng con gái về lại Đà Nẵng và có ghé mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Chí Thanh gần chung cư Fhome sau đó thì BN về nhà tại 16 Lý Thường Kiệt.

Ngày 8/5, BN được chuyển cách ly tại 32 Lê Sát. Ngày 10/5, BN được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp 3, BN V.T.H (Nam, SN 1992) trú đường Thanh Thủy, Hải Châu. Bn là nhân viên chuyển phát.

Khoảng 16h30 ngày 29/4, BN đi xe máy cá nhân đến căn hộ Sevenhouse đường 2/9 và có tiếp xúc với lễ tân để nhận thẻ lên phòng 303.

Khoảng 20h ngày 30/4, BN đến quán nhậu Hoàng Anh đường Đỗ Quang và có tiếp xúc với nhóm bạn. Khoảng 19h ngày 4/5, BN đi xe máy cá nhân ghé vào tiệm bán nước đá đường Mai Am sau quán Ớt Xanh. Khoảng 19h15, BN đi đến căn hộ Sevenhouse ngồi nhậu với nhóm bạn.

Khoảng 6h30 ngày 5/5, BN di chuyển xuống nhà xe căn hộ thì có tiếp xúc với bảo vệ. BN có tiếp xúc với dì đến nhà chơi. Sáng 6/5, BN có sang nhà ông bà tại đường Thanh Thủy, Hải Châu và tiếp xúc với, sau đó sang nhà chú ruột cũng ở đường Thanh Thủy, quận Hải Châu.

Khoảng 8h ngày 7/5, BN đến công ty tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và có tiếp xúc với 2 người xe thồ. Sau đó BN lên tầng 3 thì có tiếp xúc với chị T và 6 người cùng phòng. Khoảng 9h30, BN đến công ty chuyển phát nhanh đường Đống Đa và có tiếp xúc với anh H. và 6 người khác. Khoảng 13h, BN đến căn hộ Sevenhouse. Khoảng 13h20, BN đến công ty đường Đống Đa để làm việc và có tiếp xúc nhiều người. Khoảng 14h30, BN đi giao hàng trên các tuyến đường Trần Cao Vân, Hà Huy Tập, Thái Thị Bôi, chợ Kỳ Đồng và có tiếp xúc với người nhận hàng. Khoảng 19h, BN nhận hàng tại đường Võ Văn. Sau đó, BN đến đường Đống Đa để làm việc cùng với 6 người tại công ty.

Ngày 10/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp 4, BN N.B.H (Nam, sinh năm 1998, quê Quảng Trị) tạm trú đường Lê Độ, quận Thanh Khê. BN là thợ cắt tóc tại Quán Nâu Barber Shop đường Trần Cao Vân Đà Nẵng.

20h45 ngày 4/5, BN đi cùng bạn qua nhà chị N.T.L.D (theo lời khai anh H, chị D là BN 3222 ở đường 2/9, quận Hải Châu để ăn tối. 14h ngày 5/5, BN đi xe máy ra bến xe Đà Nẵng và bắt xe Hoàng Hải (biển số 74B-00773) về Đông Hà – Quảng Trị. Đến 15h, Trung tâm Y tế Thành phố Đông Hà phối hợp với Trạm Y tế Phường 3 lên điều tra, xác minh, tiến hành lấy mẫu và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 5, BN N.T.D (Nữ, SN 1998, quê Quảng Trị) tạm trú An Thượng 2, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn. BN là sinh viên năm cuối Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, bạn của anh N.B.H.

20h45 ngày 4/5, BN cùng anh H qua nhà BN 3222 ở đường 2/9, quận Hải Châu để ăn tối. 12h30 ngày 5/5, chị D đi ăn với anh T tại quán cơm Bếp của Ngoại đường Yên Bái, quận Hải Châu. 13h30 ngày 5/5, BN uống cà phê tại The Coffee House đường Nguyễn Văn Thoại. 17h30 ngày 5/5, BN đi qua nhà bạn ở đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, đến 19h30 chị D và T đi uống cà phê tại quán The Coffee House đường Núi Thành, quận Hải Châu.

5h ngày 6/5, BN đi cùng bạn tắm biển Mỹ An. Đến 18h30, BN qua nhà bạn gần bờ hồ Hàm Nghi Đà Nẵng ăn cơm. Đến 20h30, BN uống trà sữa với bạn tại quán gần bưu điện Đà Nẵng.

8h ngày 7/5, BN đi ăn sáng với bạn ở kiệt Nguyễn Văn Thoại. Đến 8h30, BN uống cà phê tại quán Phúc Long đường Nguyễn Văn Linh. Đến 14h ngày 7/5, BN bắt taxi ra ga tàu Đà Nẵng và ở tại giường 14 toa 3 tàu SE4 ra Đông Hà.

Ngày 8/5, BN được cán bộ trung tâm Y tế Đông Hà và Trạm Y tế phường 3 tới điều tra, xác minh, xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS –CoV – 2.