Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 10/1, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng bất ngờ phong tỏa đường Lê Lợi, đoạn ngay trước cổng trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, đoạn đường dài khoảng 200m được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, không cho người qua lại.

Bên trong khu vực này, nhiều lực lượng bao gồm cả công an, quân sự đang tiến hành tháo dỡ một vật thể chưa xác định, được đặt trước cổng trường THPT Phan Châu Trinh.

Để phục vụ công tác phong tỏa, hàng trăm phụ huynh, học sinh tại trường THPT Phan Châu Trinh được phân luồng di chuyển sang các tuyến đường khác như Lê Duẩn, Hải Phòng,...

Hiện trường vụ việc. Ảnh: D.B

Thầy giáo Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, vào trưa cùng ngày nhân viên bảo vệ phát hiện một người đàn ông cầm hộp màu tối đứng rất lâu ở phía trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Do nghi ngờ, bảo vệ liền đến hỏi thì người đàn ông vội vứt hộp giấy rồi bỏ chạy.

"Nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm nên bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường. Trường đã chủ động báo công an và quân đội đến để điều tra vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường, Ban giám hiệu trường đã di dời tất cả học sinh đến nơi an toàn. Hiện khu vực cổng trường phía đường Lê Lợi đã được phong tỏa để điều tra", thầy Hưng thông tin.