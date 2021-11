Đà Nẵng chi tiền tỷ cho "phố Tây" hút khách

Ngày 30/11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, cải tạo một số tuyến đường tại Khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn nhằm hình thành điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm ngày và đêm cho du khách, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.



Cụ thể, Đà Nẵng sẽ cải tạo các tuyến đường Ngô Thì Sĩ, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Trần Bạch Đằng An Thượng 2 với tổng kinh phí 36,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Các tuyến đường này sẽ được đầu tư hạ ngầm hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng, hệ thống viễn thông, cải tạo và thay mới hệ thống thu gom nước mặt ngăn mùi. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ thay thế các trụ đèn chiếu sáng kết hợp sạc pin điện thoại bằng trụ đèn có hình thức thẩm mỹ, lắp đặt hệ thống camera an ninh, Wi-Fi chung trên toàn bộ khu phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án và thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2022.

Các hàng quán, cơ sở dịch vụ tại khu “phố tây” sầm uất nhất Đà Nẵng tiêu điều do dịch Covid-19. Ảnh: D.B

Cùng đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống cấp điện hạ thế vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường Nguyễn Văn Thoại đến Hoàng Kế Viêm) với tổng mức đầu tư 1,13 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP nhằm phục vụ các hoạt động, sự kiện, vui chơi, giải trí du lịch ban đêm tại bãi biển Mỹ An.

Dự án do BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Nhiều hàng quán cũng chưa mở cửa trở lại do không có khách du lịch. Ảnh: D.B

Trước đó, Khu phố du lịch An Thượng Đà Nẵng được Viện Quy hoạch xây dựng thiết kế với tổng kinh phí đầu tư 55 tỷ đồng, theo mô hình phố South Bank, London, Anh. Khu phố du lịch An Thượng được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt đề án thành lập vào tháng 1/2018 và đặt đá, gắn biển tên, đưa vào khai thác tư tháng 4/2018. Khu phố du lịch An Thượng được mệnh danh "phố tây" tại Đà Nẵng, thời điểm chưa có dịch Covid-19, ơi đâty là phố du lịch sầm uất bậc nhất trên địa bàn thành phố.