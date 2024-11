Đà Nẵng chính thức cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt

Theo đó, sáng 5/11, lãnh đạo Sở GDĐT TP.Đà Nẵng có công văn thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày do đêm ngày 4, sáng sớm ngày 5/11/2024, trên địa bàn thành phố có mưa lớn, gây ngập lụt nhiều khu vực, tuyến đường.

Mưa lớn từ sáng khiến nhiều tuyến đường TP Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: Viết Niệm

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, dự báo trong trưa và chiều nay, tại các quận,huyện thuộc TP.Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to, mưa rất to. Sở GDĐT thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều ngày 5/11/2024.

Sở GDĐT chỉ đạo các trường thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đồng thời, chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường...

Tại trung tâm thành phố, các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Núi Thành, Nguyễn Tri Phương, Hàm Nghi, Quang Trung,… bị ngập nước. Thời điểm ngập đúng vào giờ cao điểm, học sinh đi học và phụ huynh chở con đến trường dẫn tới việc có nơi bị ách tắc cục bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ sáng nay đến sáng 7/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm; các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm, cần đề phòng có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3 giờ).