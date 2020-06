Đà Nẵng đón 46 chuyên gia dầu khí từ Malaysia qua làm việc

Chiều 20/6, 2 máy bay mang số hiệu HM8748 và MH 8749 chở 46 chuyên gia dầu khí từ Malaysia đã hạ cách an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 15h cùng ngày.

Chuyến bay chở 46 chuyên gia dầu khí từ Malaysia đến Việt Nam đã hạ cách an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ngay khi máy bay hạ cánh tại sân đỗ, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt cho hành khách ngay trên tàu bay. Các lực lượng an ninh sân bay, hải quan, tiến hành làm các thủ tục nhập cảnh. Công tác kiểm tra dịch tễ phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại sân bay và bảo đảm an toàn cho hành khách.

Các vị chuyên gia này sẽ thực hiện cách ly tại Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, số chuyên gia này được đón qua làm việc tại Việt Nam và sẽ thực hiện cách ly tại Quảng Ngãi theo đúng quy định.