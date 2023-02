Theo đó, ngày 11/2, tại khu vực bãi biển lối xuống biển Hồ Xuân Hương (tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa) một du khách nước ngoài đã bơi vào vị trí BQL cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm. Do sóng to, vị khách này bị sóng cuốn trôi nhưng may mắn được anh Phạm Minh Ngọc (thuộc Tổ cứu hộ lối xuống biển khu vực Hồ Xuân Hương) phát hiện. Anh Ngọc nhanh chóng dùng phao cứu hộ kịp thời cứu du khách vào bờ an toàn.

Du khách nước ngoài được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời

Trên đà phục hồi du lịch, du khách đến Đà Nẵng ngày càng nhiều, số lượng khách tắm biển cũng theo đó tăng cao. Để phòng ngừa các rủi ro cho người dân, du khách trong quá trình tắm biển, BQL đã triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt các bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực; tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển, website, fanpage của ban quản lý về thời gian trực cứu hộ, nội quy bãi biển…



Tìm hiểu về phía du khách, sự xuất hiện, túc trực của lực lượng cứu hộ biển đã khiến du khách an tâm hơn khi đến với bãi biển du lịch Đà Nẵng. Chị Trần Thị Hồng Hải (du khách Hà Nội) bày tỏ: “Chúng tôi thấy lực lượng cứu hộ luôn túc trực trên bờ biển với trang phục vàng và đỏ rất dễ tìm, dễ nhận biết. Điều đó khiến chúng tôi yên tâm vì biết luôn có người cứu trợ khi cần kíp”.

Tương tự, anh Ngô Hữu Nhật (du khách đến từ Hải Phòng) cũng chia sẻ cảm giác yên tâm khi tắm ở bãi biển Đà Nẵng, đặc biệt là với những gia đình đem theo con nhỏ. Anh Nhật cho rằng khi đi tắm biển nhìn thấy các nhân viên cứu hộ luôn túc trực ở bãi biển du khách sẽ có cảm giác rất an toàn.

Các khu vực nguy hiểm đều có cắm biển cảnh báo

Đội trưởng Đội cứu hộ bãi biển Nguyễn Quốc Vinh (BQL) cho biết, toàn đội cứu hộ hiện nay có gần 100 người, chia dọc các bãi tắm để thực hiện công tác cứu hộ. Vào mùa cao điểm, đơn vị phải tăng cường lực lượng vì du khách tắm biển rất đông.

Yêu cầu đối với những người làm công việc này là phải có sức khoẻ, có kinh nghiệm, có chuyên môn nghiệp vụ về bơi lội, thực hiện thành thạo các phương pháp sơ cứu nạn nhân bị đuối nước, được trải qua nhiều lớp tập huấn về cứu người bị nạn dưới nước. Đặc biệt là có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, dũng cảm yêu nghề và tận tâm với công việc.



“Đây là một nghề nguy hiểm với cường độ làm việc căng thẳng và nguy hiểm. Có những nhân viên cứu hộ đã gắn bó với công việc này từ rất lâu rồi. Từ 4h30 sáng, lực lượng trực cứu hộ phải dò chỗ rãnh nước sâu tạo ra từ những cơn sóng dữ từ đêm để cắm biển cảnh báo, thả phao cho khách tắm và đứng trên thúng giữa biển nước để quan sát những người tắm biển.

Khó khăn nhất là những người đã uống rượu, bia nhưng vẫn xuống tắm biển, nhắc nhở nhưng họ không chấp hành thì lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền thúng để bơi theo họ, khi nào họ lên bờ an toàn mới thôi” - anh Vinh chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ túc trực trên bãi biển du lịch Đà Nẵng

Trong những ngày Tết Nguyên Đán vẫn có nhiều du khách đến Đà Nẵng nghỉ ngơi, tham quan, do vậy công tác cứu hộ cũng thực hiện xuyên tết. Sắp vào mùa du lịch biển năm 2023, công tác cứu bạn, cứu hộ, phòng chống đuối nước, an toàn bãi biển, làm sạch môi trường biển được BQL đặt lên hàng đầu. Để giữ an toàn cho du khách khách tắm biển trong thời gian tới, BQL đã thông báo các khung giờ trực cứu hộ tại bãi biển du lịch Đà Nẵng: Mùa hè từ 4 giờ 30 đến 19 giờ 00; mùa đông từ 5 giờ 00 đến 18 giờ 30. BQL khuyến cáo người dân và du khách không nên tắm biển ngoài thời gian quy định, nên tắm tại khu vực có giăng phao an toàn, có lực lượng cứu hộ túc trực để sẵn sàng ứng cứu kịp thời.



Ngoài khung giờ trực cứu hộ hàng ngày, năm nay, BQL đã đưa vào hoạt động 2 bãi tắm đêm hoạt động từ 19 giờ đến 21 giờ 30 tại khu vực bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông và khu vực bãi biển đêm Mỹ An, nơi có đủ điều kiện về ánh sáng và nhân viên cứu hộ.