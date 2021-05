Đà Nẵng: Lo ngại dịch bệnh, 15-20% khách hủy phòng, tour Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5

Tour Đà Nẵng thông qua các công ty lữ hành giảm từ 15-20% trong dịp lễ 30/4-1/5

Ngày 30/4, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lượng khách hủy phòng, tour Đà Nẵng thông qua các công ty lữ hành giảm từ 15-20% trong dịp lễ 30/4-1/5.

"Du khách hủy tour do du khách còn tâm lý lo ngại dịch nhưng nhìn chung lượng khách đổ về Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4-1/5 vẫn đông, duy trì được nhịp độ, chủ yếu là đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình... Các doanh nghiệp cũng đã ký cam kết thực hiện đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặt an toàn du lịch lên hàng đầu", ông Dũng thông tin.

Ghi nhận của PV tại các điểm tham quan, khu du lịch ở Đà Nẵng như Chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), Cầu Tình Yêu (sông Hàn), Khu du lịch Thần Tài, Bà Nà Hills.. không khí khá trầm lắng, lượng khách không đông như dự kiến như số lượng tour, tuyến đã được đăng ký trước đó.

Tại các điểm, khu du lịch, khách sạn, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm. Du khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Tại Khu Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), dù Ban quản lý đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện đón khách nhưng số đoàn du khách chỉ lác đác, thậm chí thưa thớt hơn so với 2 ngày trước.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết: "Đơn vị dự kiến mỗi ngày nghỉ lễ sẽ đón khoảng 2.000 lượt khách, tuy nhiên sáng nay chỉ có khoảng vài trăm khách đến tham quan. Việc khách thưa thớt cũng dễ hiểu khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, cùng với đó ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nam hay Đà Nẵng có công văn dừng các hoạt động văn hóa thể thao để phòng dịch nên tâm lý khách lo lắng, dẫn đến hủy tour nhiều".

Du khách tham quan Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) dịp lễ 30/4-1/5.

Từ chiều 29/4 và trong hôm nay, các khách sạn khác trên địa bàn Đà Nẵng cũng nhận thông tin từ một số đoàn, tour, tuyến báo hủy phòng.

Theo ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Sun World Ba Na Hills trong ngày hôm nay khu du lịch dự kiến đón hơn 10.000 lượt khách. Tuy nhiên, do lo ngại dịch đã có nhiều đoàn khách hủy tour.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng cho biết, đến ngày 30/4, lượng khách liện hệ hủy phòng khá nhiều vì lo ngại dịch Covid-19.

"Đến ngày 29/4, tỷ lệ buồng phòng của khách sạn đạt đến 90%, tình hình rất khả quan nhưng đến hôm nay thì có khá nhiều khách liên hệ xin hủy. Theo số liệu mới nhất thì tỷ lệ xin hủy tại Mường Thanh Luxury khoảng 15% do tâm lý e ngại dịch. Tuy nhiên, bây giờ Nhà nước chưa cấm chuyện đi du lịch nên không có cơ sở nào để mình hoàn cho khách. Vì vậy chúng tôi đang động viên, tư vấn khách lùi ngày thay vì hủy tour", ông Duẩn chia sẻ.

Chị Minh Anh, quản lý khách sạn 4 sao trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, khách hủy tour, phòng là tâm lý do ngại vì những ca mắc Covid-19 ở 2 đầu đất nước.

"Sau rất nhiều nỗ lực kích cầu du lịch của thành phố và các doanh nghiệp, tình hình đã rất khả quan với dự báo Đà Nẵng sẽ đón khoảng 130.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ này. Tuy nhiên, bây giờ nhiều khách hủy đầy là điều không mong muốn và chúng ta phải chấp nhận", chị Anh nói.