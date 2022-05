Đà Nẵng lý giải vì sao "chim sẻ nhiều còn đại bàng thì ít"?

Ngày 31/5, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo về diễn đàn đầu tư và các sự kiện diễn ra tại TP.Đà Nẵng trong tháng 6/2022.

Chia sẻ về câu chuyện "chim sẻ nhiều còn đại bàng thì ít" (doanh nghiệp nhỏ nhiều, tập đoàn lớn ít-PV) đến đầu tư ở Đà Nẵng, bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cho rằng, chính sách của Đà Nẵng có những hạn chế.

Cụ thể là về giá đất trong các khu công nghiệp của Đà Nẵng cao hơn so với các tỉnh xung quanh. Đồng thời quỹ đất của Đà Nẵng cũng ít hơn nên chỉ cần so với các tỉnh gần, liền kề như tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… thì Đà Nẵng cũng chưa thể hấp dẫn nhà đầu tư bằng.

Bà Huỳnh Thị Liên Phương - Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng chia sẽ về câu chuyện "chim sẻ nhiều còn đại bàng thì ít". Ảnh: Đình Thiên

Với quỹ đất ngoài khu công nghiệp vẫn còn nhiều nhưng thủ tục liên quan đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, giữa thực tế so với quy định của luật pháp vẫn còn nhiều vướng mắc; do đó việc triển khai thủ tục liên quan các dự án vẫn còn chậm tiến độ so với mong đợi.

“Trong hai năm qua, Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung. Chúng tôi đang xúc tiến rất nhiều dự án lớn tầm cỡ nhưng chưa triển khai ngay được mà phải chờ hoàn thiện quy hoạch phân khu. Hơn nữa, trong các khu công nghiệp hiện quỹ đất còn tương đối ít nên chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng 3 khu công nghiệp mới để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận đất đai. Tôi hy vọng từ năm 2022 thì Đà Nẵng sẽ có những dự án thực sự lớn và tầm cỡ”, bà Phương cho hay.

Bà Phương cho rằng, từ năm 2017 đến 2019 đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn. Hiện nay, một số dự án đang làm thủ tục lựa chọn nhà đầu tư như cảng Liên Chiểu, Khu tổ hợp pháo hoa, dự án không gian sáng tạo ở Hòa Xuân…

Đà Nẵng có ít doanh nghiệp tập đoàn lớn như Tập đoàn Sun Group đến đầu tư. Ảnh: Đình Thiên

Còn ông Hồ Kỳ Minh – Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đối với nhà đầu tư và lao động nước ngoài, trong thời gian qua Đà Nẵng rất quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ. Hiện nay Đà Nẵng đang phấn đấu sẽ sớm sửa đổi, phê duyệt và ban hành quy chế phối hợp quản lý cấp phép cho lao động nước ngoài.

"Đà Nẵng đang điều chỉnh giá đất để phù hợp thực tế, kể cả trong và ngoài khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Hiện thành phố đang có những dự án trọng điểm được nhà đầu tư quan tâm như cảng Liên Chiểu, sân bay, Trung tâm tài chính quy mô khu vực… Còn cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị đấu thầu để có thể tổ chức khởi công những hạng mục đầu tiên vào đầu tháng 9-2022. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đang tập trung hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Đà Nẵng...", ông Minh thông tin.