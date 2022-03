Bê thui Cầu Mống - Đặc sản Đà Nẵng hấp dẫn du khách

Bê thui Cầu Mống hay còn gọi là "Bò tái sinh Cầu Mống" - vùng đất nằm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Quảng Nam-Đà Nẵng ngày xưa).

Bê thui Cầu Mống - Đặc sản Đà Nẵng hấp dẫn du khách. Ảnh: dulichdanang.

Bê thui ở đây phải được thu bằng hơn hoa và phải biết cách làm sao cho thịt vừa chín tới phải đạt đủ hai tầng thịt, chín sắc tố da thì phải chín tới độ trong suốt, đồng thời làm lại phần mềm vừa phải. No get a in the element on, is not a bê thui nổi tiếng trong danh sách

Tuy nhiên, không như vậy, để tạo nên sự thành công cho món bê thui Cầu Mống phải kể đến món nước chấm riêng từ loại mắm thượng hạng làm từ cá cơm cho thêm ớt, xay, mè rang, chanh… sau that composit lại với nhau.

Đặc biệt món rau sống cầu kỳ cũng là một trong những thành phần tạo nên thành công đặc biệt của món Bê thui Cầu Mống, danh sách chính là giá sống (loại thân dài và mảnh), chát và khế chua, trong đĩa rau but many type of rau thơm (húng, quế, ngò…) và cải không.

Top những địa điểm thưởng thức món đặc sản Đà Nẵng du khách không thể bỏ qua

Bê thui Cầu Mống – 08 Bắc Sơn – Quán bê thui Cầu Mống Đà Nẵng

· Địa chỉ: 08 Bắc Sơn, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

· Giờ mở cửa: 08:00 – 22:00

· Giá giao động: 100.000đ – 300.000

Bê thui Cầu Mống Bắc Sơn với món đặc sản Đà Nẵng nổi tiếng. Ảnh: quanngondannang.

Quán nằm trên đường Bắc Sơn, gần ngã ba Huế, rất dễ tìm kiếm. Bê thui ở đây rất ngon, thịt mềm, thơm, có vị ngọt đậm đà trên từng miếng thịt. Mắm nêm cũng rất thơm và ngon, rau sống đủ loại của vùng quê bên sông nước (tía tô, ngò thơm, xà lách, cải con, khế chua, chuối chát xắt mỏng, rau húng, rau quế, giá…) cuốn với bánh tráng mỏng chấm mắm cá cơm.

Bê thui Cầu Mống 100 Lê Thành Duy – Quán bê thui Cầu Mống Đà Nẵng

· Địa điểm: 100 Lê Thành Duy

· Giờ mở cửa: 10:00 – 23:00

· Giá dao động: 20.000đ – 350.000đ

Đến với quán bê thui Cầu Mống 100 Lê Thành Duy bạn sẽ được thưởng thức món bê thui đầy hấp dẫn. Thịt bê thui ở đây ngon có màu đỏ hồng nhưng không sống, da vàng rộm mà không khô, không dai và không bị ám khói.

Phục vụ nhanh và nhiệt tình – ông chủ trẻ rất vui tính, cần gì là đều có. Giá cả vừa phải, phù hợp với bê thui. Ngoài ra, quán còn có các món xáo và lẩu để phục vụ khách hàng nhiều hơn.

Món đặc sản Đà Nẵng là sự lựa chọn tuyệt vời của du khách. Ảnh: quanngondanang.

Quán Hương – Đặc sản bê thui Cầu Mống

Bê thui Cầu Mống – 100 Điện Biên Phủ – Quán bê thui Cầu Mống Đà Nẵng.

· Địa chỉ: 100 Điện Biên Phủ.

· Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00. .

· Giá dao động: 50.000đ – 110.000đ.

Quán Hương – địa điểm phục vụ món đặc sản Đà Nẵng thơm ngon hấp dẫn. Ảnh: amthucdanang.

Bê thui ở đây rất ngon, mềm mềm, dai dai, vắt xíu chanh, cuốn bánh tráng chung với bún, rau rồi chấm mắm ăn ngon hết sẩy lun. Nước chấm đậm đà. Quán bán bình dân nhưng bát đũa sạch sẽ. Giá bình dân. Đĩa bê thui Cầu Mống chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, rủ rê cái bụng cái miệng thèm ăn.

Ngoài món bê, các món khác liên quan cũng rất ngon vì nước ngọt, gia vị ngon. Tất cả với bánh tráng mỏng và cùng nước mắm nêm thêm một miếng và cảm nhận đầy đủ hương vị cho bất kỳ khách hàng nào khi thưởng thức và vẫn muốn thưởng thức thêm một lần nữa.

Trong các hành trình du lịch của mình, du khách đều có dịp thử qua món bê thui Cầu Mống nức tiếng đặc sản Đà Nẵng. Đây chắc chắn sẽ là một món ăn ngon không thể bỏ qua của mọi du khách nếu có dịp đặt chân đến miền đất Quảng Nam – Đà Nẵng đầy nắng gió.