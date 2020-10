Đà Nẵng: Mưa lớn, người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đang đánh cá

Sáng 10/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm anh Thái Bá Thuận (42 tuổi, trú thôn Phước Nhơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang) bị nước cuốn trôi khi đang đánh cá tại đập Đồng Nghệ.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) tổ chức tìm kiếm người dân bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 10/10, anh Thuận cùng em rể đi đánh cá tại đập Đồng Nghệ. Trong lúc đánh cá, anh trượt chân ngã xuống bãi tràn thoát nước của đập và bị nước cuốn trôi mất tích xuống kênh nước.

Nhận tin báo, chính quyền xã Hòa Khương đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân thường trực, Công an xã. Công an huyện Hòa Vang cũng cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Do bãi nước bãi tràn chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng và người dân đã chia ra từng nhóm tìm kiếm dọc đoạn suối.

Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, trong 24 giờ qua tại TP.Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to, lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 9/10 đến 1 giờ ngày 10/10, TP.Đà Nẵng là 150-350mm, riêng Suối Đá 377.6mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại TP.Đà Nẵng 24 giờ đến tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Dự báo tổng lượng mưa 24 giờ đến tại các quận, huyện cụ thể như: Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ phổ biến từ 150-300mm; Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phổ biến từ 120-250mm; Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu phổ biến từ 120-250mm; Huyện đảo Hoàng Sa phổ biến từ 40-60mm.