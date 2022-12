Đà Nẵng sẽ có giải thưởng "Cống hiến" với số tiền thưởng rất cao

Chiều 15/12, Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra phiên bế mạc.

Tại phiên họp này, các Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng sẽ xem xét để biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã xem xét thông qua nghị quyết về các giải thưởng của Đà Nẵng.

Đặc biệt, 100% Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng có mặt tại phiên họp này đã biểu quyết thống nhất để Đà Nẵng có thêm giải thưởng "Cống hiến".

Liên quan đến giải thưởng này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, giải thưởng sẽ được xem xét và trao tưởng 2 lần trong 5 năm tới.

"Khi được thông qua, giải thưởng "Cống hiến" sẽ được trao 2 lần trong 5 năm tới. Mỗi lần sẽ xem xét trao 10 giải thưởng với giá trị 100 triệu đồng/giải. Đây là số tiền giải thưởng nổi trội để xứng với những đóng góp nổi bật của các cá nhân cho thành phố đúng như cái tên của giải thưởng", ông Triết nói.

Đà Nẵng sẽ có giải thưởng "Cống hiến" với số tiền thưởng cao. Ảnh: Lam Hàn

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã xem xét, cho ý kiến 164 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, dự kiến thông qua 68 Tờ trình, Nghị quyết trên các lĩnh vực, bên cạnh việc cho ý kiến theo thẩm quyền của HĐND, như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các quận, phường năm 2023, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2023.

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp, với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, năm 2022, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, nhờ đó, tình hình Covid-19 được kiểm soát, kinh tế thành phố phục hồi nhanh, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 14,05%, so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước; thu ngân sách đạt trên 120% dự toán; du lịch phục hồi mạnh mẽ, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng gấp 3 lần, so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 15,8%; công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, nhất là mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố cũng đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2023, Đà Nẵng chọn chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.