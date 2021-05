Đà Nẵng: Tập trung nguồn lực, chăm lo đời sống hội viên, nông dân

Bám địa bàn, tuyên truyền phòng dịch

Ông Nguyễn Kim Dũng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, cơ sở y tế triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng chống dịch.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; phát trên 30.000 tờ rơi, trên 10.000 chiếc khẩu trang, 5.000 chai nước sát khuẩn miễn phí cho hội viên, nông dân. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, thông tin đăng tải trên website của Hội, trên nhóm Zalo, Facebook chung; qua đó, cán bộ, hội viên được phổ biến về tình hình dịch bệnh kịp thời, chính xác, các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả.

Nông dân quận Sơn Trà tặng quà cho các hộ khó khăn ở khu cách ly. Ảnh: Đăng Bình

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, Hội Nông dân quận Thanh Khê chủ động trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, phun khử khuẩn trụ sở làm việc theo định kỳ; yêu cầu cán bộ, hội viên tuân thủ nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ông Đàm Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, Hội Nông dân quận đã chủ động phối hợp rà soát chi tiết tình hình dân cư; thống kê, lập danh sách, cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương về thân nhân cán bộ, hội viên, nông dân đang sinh sống, lao động, học tập, đi khám, chữa bệnh trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều hình thức như qua nhóm mạng xã hội Zalo, Facebook...

Cùng với đó, công tác rà soát, nắm thông tin về thân nhân cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, hoặc cơ sở y tế để tổ chức cách ly, quản lý. Các cấp Hội chú trọng tổ chức vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân khai báo y tế điện tử; nghiêm túc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, khuyến cáo cán bộ, hội viên không nên đi đến vùng có dịch; cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluzone trên điện thoại di động; tham gia giám sát công tác phòng chống dịch tại cộng đồng, tố giác những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Tiêu thụ nông sản, đảm bảo đời sống cho hội viên

Song song với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, nhiều hoạt động kêu gọi, hỗ trợ được các cấp Hội triển khai nhằm đảm bảo đời sống hội viên trong tình hình dịch. Tiêu biểu như: Hoạt động tiêu thụ gần 3 tấn ớt xanh, bí đao… cho nông dân ở thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang; các cấp Hội Nông dân quận Sơn Trà vận động các mạnh thường quân và hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hỗ trợ trên 100 suất quà, trị giá gần 50 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ tham gia phòng chống dịch và các hộ hội viên khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Kim Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết thêm: Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hội nghị không thực sự cần thiết.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Hội tích cực kêu gọi, huy động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo đời sống của hộ hội viên gặp khó khăn do dịch bệnh. Những hoạt động thiết thực của các cấp Hội đã tạo sự lan tỏa đến từng cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư. Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.