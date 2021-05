Đà Nẵng: Thêm 3 học sinh mắc Covid-19

Cụ thể 3 trường hợp là học sinh là:



Trường hợp 1, nữ BN L.N.B.Q (BN 4250) sinh năm 2013, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. BN là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Hải Châu. BN là F1 của bố L.Q.T (BN 4128)

Ngày 2/5, từ 8h30 đến 10h30, gia đình BN đi ăn ở quán bánh ABC tại 132 Lê Duẩn. Khoảng 9h30, BN có tiếp xúc với bạn của mẹ là N.T.D.T và con trai của chị N.T.D.T ngồi cùng bàn.

Từ ngày 3-5/5, vào khoảng 11h30 hàng ngày, BN cùng bố mẹ và em đến nhà bà nội tại đường Đinh Tiên Hoàng ăn trưa. Ngày 6/5, khoảng 18h-20h, BN cùng bố, mẹ và em đến ăn cơm tại đường Ngô Gia Tự.

Ngày 15/5, sau khi bố BN được xác định dương tính với SARS-CoV-2, đến 23h cùng ngày, BN cùng mẹ và em được đưa đến cách ly tại trường tiểu học Lý Công Uẩn. Ngày 16/5, BN được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 2, nữ BN H.B.N.N (BN 4253) sinh năm 2012, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà là học sinh. BN là F1 của BN L.H.C.L (BN 3880), H.K.N (BN 3876)

Ngày 2-11/5, hàng ngày có chị T.N.A (BN 4127) đi cùng con trai là H.K.N (BN 3876) đến nhà BN gặp và tiếp xúc với bệnh nhân thường xuyên.

Ngày 12/5/2021, khoảng 17h30 đến 18h30, có H.K.N (BN 3876) đến nhà chơi và có tiếp xúc với BN. BN chỉ ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc những người thân trong gia đình.

Ngày 15/5, BN được chuyển cách ly tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà. BN được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 3, nữ BN L.U.N (4256) sinh năm 2008, trú tổ 15, Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. BN là học sinh lớp 7/4 Trường Đặng Thai Mai, quận Cẩm Lệ. BN là F1của BN L.Q.D (BN 4132).

Ngày 28/4, BN đi học thêm tại nhà cô giáo tên N gần đường tàu. Khoảng ngày 28 -29/4, BN xuống nhà bạn G.H cùng lớp rủ đi học thêm.

Hàng ngày, BN chủ yếu ở nhà, có vài lần có sang hàng xóm gặp cô T, chị K. Có đi mua đồ ăn, rau gần nhà (Bà D). Ngày 9/5, tổ chức sinh nhật tại nhà có 5-6 bạn trong xóm đến dự.

Ngày 12/5, BN mua đồ ăn bánh mì quán cô Y gần nhà không nhớ thời gian. Ngày 13-14/5, BN ở nhà tự học.

Ngày 15/5, BN đến Trạm Y tế Hòa Thọ Tây để lấy mẫu diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. BN cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/5, BN được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4 trường hợp mắc Covid-19 còn lại, cụ thể:

Trường hợp 1, nữ BN T.N.M.T (BN 4251) sinh năm 1983, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. BN bán đèn trang trí nội thất tại nhà. BN là F1 (vợ) của anh L.Q.T (BN 4128)

Trường hợp 2, nữ BN H.T.N (BN 4252) sinh năm 1973, trú đường Thanh Tân, Tổ 21, Thanh Khê Đông, Thanh Khê. BN là nhân viên công ty TNHH thời trang Lọ Lem. BN là F1 của bệnh nhân T.N.A (BN 4127).

Trường hợp 3, nam BN Đ.A.V (BN 4254) sinh năm 1996, trú đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. BN là lao động tự do.

Trường hợp 4, nữ BN P.T.T.T (BN 4255) sinh năm 1996, BN thuê trọ đường Ung Văn Khiêm, Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. BN bán hàng online trên mạng tại địa chi thuê trọ đường Ung Văn Khiêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. BN là F1 của bệnh nhân L.H.C.L (BN 3880).