Đà Nẵng: Nhóm thanh niên mở tiệc ma túy giữa dịch Covid-19

Ngày 17/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang xử lý nhóm thanh niên nam nữ mở tiệc ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn quận.



Theo thông tin ban đầu, lúc 3h ngày 17/5, Công an phương An Hải Tây kiểm tra hành chính căn hộ 8C22 Chung cư An Trung 2, đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, phát hiện nhóm người đang mở nhạc công suất lớn và nhảy múa.

Nhóm này gồm P.Đ.H (34 tuổi, trú thị trấn khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), T.T.D.A (25 tuổi, trú 587 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng), N.T.P (27 tuổi, trú Nam Đông, Phú Thịnh, Phú Ninh, Quảng Nam) và N.X.K (23 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Cả nhóm thừa nhận mua ma túy về căn hộ này sử dụng và Công an phường An Hải Tây lập biên bản, chuyển Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.

Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tham mưu UBND quận ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh karaoke Holiday (57 Ngô Văn Sở) 20 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Hòa Khánh Nam kiểm tra điểm kinh doanh karaoke Holiday do bà P.T.L (71 tuổi, trú tổ 3, phường Hòa Khánh Nam) làm chủ, phát hiện phòng 202 của cơ sở này đang phục vụ khách, không chấp hành quy định của UBND TP.Đà Nẵng về tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn Đà Nẵng.

Bà L thừa nhận hành vi vi phạm của cơ sở và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, từ ngày 5/5 đến nay, các địa phương đã xử phạt 272 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 554 triệu đồng.