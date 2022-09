Đà Nẵng: Thi công đường nham nhở, không che chắn khiến người dân bức xúc

"Ác mộng" với người tham gia giao thông

Ghi nhận của PV Dân Việt, đoạn đường dài khoảng 900 mét từ nút giao Lê Độ - Trần Cao Vân đến đoạn Ông Ích Khiêm mặt đường được chắp vá lồi lõm, chồng lên nhau tạo độ chênh giữa mặt đường lúc đầu và vị trí vá. Bên cạnh đó, mặt đường cũng xuất hiện nhiều rãnh dài, ổ gà… khiến người đi đường, đặc biệt người điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn.



Chị Đặng Thị Hậu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, việc đi qua lại trên đường Trần Cao Cân rất khó khăn. Đặc biệt, đây là tuyến đường có rất nhiều trường học và chợ dân sinh.

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng. Ảnh: Người dân cung cấp.

"Việc chắp vá mặt đường nham nhở, không che chắn khiến mỗi lần di chuyển trên đọan đường này giờ tan tầm là ác mộng đối với tôi. Tôi ngạc nhiên là mới cách đây không lâu con đường này vừa được chỉnh trang, mở rộng vỉa hè đã rất sạch sẽ, khang trang, mặt đường khá đẹp. Nay không hiểu vì sao lại đào lên để làm gì? Vì sao không kết hợp sửa chữa luôn một lần?", chị Hậu thắc mắc.

Anh Lê Tấn Hoành (trú số 121 đường Trần Cao Vân) cho hay, đơn vị thi công không hoàn trả mặt đường cẩn thận tại những điểm đã hoàn thành làm đoạn đường này trở nên xấu xí và bụi bặm, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

"Ở đây một ngày có ít nhất 4-5 vụ tai nạn, nhiều khi chỉ một đoạn đường nhỏ mà phía trên một vụ, phía dưới một vụ. Đơn vị thi công cần phải che chắn, lắp biển báo để người đi đường cẩn thận hơn đặc biệt là gần đến mùa mưa", anh Hoành nói.

Không tránh khỏi việc ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông?

Liên quan đến vấn đề này, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết: Công trình thuộc dự án đường dây cáp ngầm 110kV từ TBA Xuân Hà đến TBA Chi Lăng được Sở Giao thông vận tải TP.Đà Năng cấp Giấy phép thi công với nội dung Lắp đặt đường dây cáp ngầm 110kV dọc trên mặt đường Nguyễn Đức Trung và Trần Cao Vân đoạn từ TBA Xuân Hà hiện trạng đến TBA Chi Lăng (số 21 Trần Cao Vân). Tổng chiều dài thi công lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ là 2.839,4 m2 với thời hạn kể từ ngày 5/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, đây là công trình nằm trong khu vực trung tâm thành phố nên trong quá trình thi công có ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển, di chuyển giao thông, kinh doanh của nhân dân trong khu vực dự án.

Việc thi công công trình trên tuyến đường Trần Cao Vân chắp vá, không che chắn gây bụi bặm, mất trật tự ATGT khiến nhiều người dân bức xúc. Ảnh: D.B

"Trong quá trình thi công công trình, đơn vị thi công đã có biện pháp thi công ép cừ và lắp đặt rào chắn, bố trí người hướng dẫn điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do tuyến đường Trần Cao Vân số lượng phương tiện tham gia giao thông cao, diện tích thi công chật hẹp và quá trình thực hiện hoàn trả mặt bằng từng phân đoạn thi công cũng có ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện do đó không tránh khỏi việc ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trong giờ cao điểm, ảnh hưởng môi trường trên tuyến đường", ông Thuyên thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã đôn đốc Ban quản lý dự án tăng cường phân luồng đảm bảo phương tiện giao thông trên tuyến đường này.