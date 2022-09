Đà Nẵng: Gom rác tạo bữa cơm 0 đồng cho lao động nghèo

Những bữa ăn 0 đồng đầy đủ chất dinh dưỡng do Chi hội Phụ nữ khu dân cư 15 thuộc phường Hòa An (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tổ chức đã và đang giúp những người những hoàn cảnh khó khăn, bớt lo cảnh chạy ăn từng bữa, giảm gánh nặng trong cuộc sống.