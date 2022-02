Đà Nẵng: Trẻ đến trường từ 21/2 nếu phụ huynh đồng ý

Ngày 16/2, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã có thông tin về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ sở mầm non tại địa bàn có cấp độ dịch 1, 2, 3 mới được tổ chức dạy học trực tiếp. Thời gian được phép tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 21/2, thời gian cụ thể đối với từng cơ sở mầm non do UBND các quận, huyện quyết định sau khi tổ chức kiểm tra thực tế.

Trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ, các cơ sở mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, phương án phòng, chống Covid-19, báo cáo UBND các quận, huyện (qua phòng GDĐT) để được kiểm tra các điều kiện theo quy định trước khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Trẻ mầm non tại Đà Nẵng sẽ đến trường học trực tiếp từ 21/2, trên cơ sở đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Ảnh: D.B

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu đăng ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ khi trẻ đi học trực tiếp, các cơ sở mầm non chủ động liên lạc thường xuyên với cha, mẹ hoặc người giám hộ để xác định số lượng trẻ đi học, tham gia bán trú, từ đó, xác định thời gian hợp lý để quyết định tổ chức dạy học, tổ chức bán trú. Công tác bán trú được tổ chức khi cơ sở mầm non cam kết bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, tuân thủ các nguyên tắc trong phòng, chống dịch.

Tuần đầu tiên khi trẻ trở lại trường, các cơ sở mầm non cho trẻ ổn định nền nếp, làm quen với các hoạt động theo chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở từng độ tuổi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên quan tâm đến cảm xúc của trẻ, tạo bầu không khí an toàn, thân thiện và giúp trẻ không bỡ ngỡ khi làm quen với trường, nhóm, lớp, cô giáo và bạn bè.

Các tuần học tiếp theo, các trường linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình ở các độ tuổi theo kịch bản phù hợp, lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi, hợp lý với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp khả năng của trẻ trong nhóm/lớp, giúp trẻ đạt mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ tuổi chương trình giáo dục mầm non.

Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.