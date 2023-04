Đã thi hành được bao nhiêu trong tổng số 95 nghìn tỷ tiền tham nhũng phải thu hồi?

Đã thu hồi hơn 18,5 nghìn tỷ tiền tham nhũng

Thông tin từ Bộ Tư pháp, ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác THADS, Thi hành án hành chính (THAHC) đã đạt được những kết quả rất khả quan so với cùng kỳ năm 2022. Về kết quả công tác thi hành án dân sự, về việc đã thụ lý mới 313.709 việc (tăng 25,29%).

Tổng số phải thi hành 625.642 việc (tăng 6,34%), trong đó có điều kiện thi hành 434.152 việc, chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 181.924 việc. Hệ thống đã thi hành xong 234.426 việc (tăng 15,94%).

Về tiền, đã thụ lý mới 98.285 tỷ 817 triệu 037 nghìn đồng, tăng 28.605 tỷ 563 triệu 875 nghìn đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Hệ thống Thi hành án dân sự đã thụ lý mới hơn 22 nghìn tỷ đồng về tiền ở các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ảnh minh họa

Tổng số phải thi hành 346.898 tỷ 247 triệu 535 nghìn đồng, tăng 51.446 tỷ 056 triệu 327 nghìn đồng, trong đó có điều kiện thi hành 198.916 tỷ 652 triệu 512 nghìn đồng, chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 133.282 tỷ 419 triệu 051 nghìn đồng.

Các đơn vị liên quan đã thi hành xong 52.296 tỷ 045 triệu 561 nghìn đồng, tăng 17.081 tỷ 895 triệu 295 nghìn đồng (tăng 48,51%).

Trong kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, về việc đã thụ lý mới 1.677 việc, tăng 614 việc (tăng 57,76%).

Tổng số phải thi hành 3.682 việc, tăng 551 việc, trong đó có điều kiện thi hành 2.500 việc, chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 1.146 việc, chiếm 31,12%. Thi hành xong 900 việc, tăng 185 việc.

Về tiền, hệ thống đã thụ lý mới 22.602 tỷ 096 triệu 169 nghìn đồng, tăng 10.072 tỷ 180 triệu 694 nghìn đồng (tăng 80,39%).

Tổng số phải thi hành là 94.745 tỷ 747 triệu 482 nghìn đồng, tăng 16.100 tỷ 455 triệu 923 nghìn đồng (tăng 20,47%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có điều kiện thi hành 55.531 tỷ 001 triệu 161 nghìn đồng, tăng 12.824 tỷ 712 triệu 203 nghìn đồng (tăng 30,03%), chiếm 58,61%; chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 38.562 tỷ 436 triệu 256 nghìn đồng, chiếm 40,70%;

Hệ thống đã thi hành xong 18.531 tỷ 578 triệu 675 nghìn đồng, tăng 9.481 tỷ 359 triệu 280 nghìn đồng…

Công tác thi hành án hành chính có nhiều khởi sắc

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 13/2/2023 ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC năm 2023.

Đồng thời, thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp ký Quyết định số 2512/QĐ-BTP ngày 22/12/2022 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND; có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg.





Trả lời chất vấn trước Quốc hội vào sáng 20/3, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận, tỷ lệ án hành chính bị huỷ, sửa cao một phần là có sự nể nang của thẩm phán. Ảnh: Quochoi

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.867 bản án hành chính. Các cơ quan THADS thực hiện theo dõi 897 việc với số cũ chuyển sang là 539 việc, số tiếp nhận mới là 358 việc.

Kết quả THAHC, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 216 việc, tăng trên 140% (trong đó, số bản án đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án là 70 bản án, số bản án chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án là 146 bản án); đang tiếp tục thi hành 681 việc (trong đó, số bản án đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án là 356 bản án, số bản án chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án là 325 bản án).

Trong những tháng đầu năm 2023, dù tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân, đồng thời trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 nhưng toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để tổ chức thi hành án đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ.

Đáng chú ý trong đó là kết quả thi hành án về việc tăng 15,94% về việc, 48,51% về tiền; các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Một số địa phương rất nỗ lực, cố gắng có kết quả cao về việc, về tiền.