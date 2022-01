'Đại dịch kép' - mối nguy đối với toàn châu Âu

Sự kết hợp giữa Covid-19 và cúm mùa dự báo sẽ gây khó khăn cho hệ thống y tế các nước châu Âu. Ảnh: Getty

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số ca cúm mùa gia tăng trở lại, còn số ca mắc Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Viện Robert Koch đã báo cáo rằng số ca bệnh cúm ở Đức đang gia tăng, khoảng hơn 150 trường hợp mỗi tuần. Mặc dù vậy cho đến nay, những con số này vẫn còn quá thấp để có thể coi là một "làn sóng dịch bệnh".

Đây cũng không phải là nơi duy nhất mà số ca bệnh cúm gia tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ dương tính với cúm ở một số quốc gia là hơn 10%. Ở Pháp, con số này là 33% và ở Thụy Điển là 36%.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng những con số này cao hơn nhiều so với dự kiến. Theo dữ liệu của WHO và ECDC, đã có 43 trường hợp mắc cúm tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) trên khắp châu Âu trong tuần cuối cùng của tháng 12/2021. Để so sánh, chỉ có 1 trường hợp trong cùng kỳ năm 2020.

Có 72 trường hợp mắc cúm nghiêm trọng và 6 trường hợp tử vong chỉ riêng ở Pháp, Reuters đưa tin.

Dữ liệu cho thấy các con số đang gia tăng, nhiều chuyên gia lo ngại rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn khi các hạn chế Covid-19 được dỡ bỏ và tiến độ tiêm chủng bắt đầu chậm lại.

Pasi Penttinen từ ECDC nói với Reuters: "Việc chúng tôi bắt đầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế sẽ dẫn đến những thách thức không hề nhỏ, đặc biệt là đối với hệ thống y tế vốn đã quá tải bởi đại dịch Covid-19".

Cúm mùa kết hợp với Covid-19, 'đại dịch kép' có thể sẽ khiến nhiều quốc gia lâm vào khủng hoảng.

Bên cạnh đó, theo ECDC, vaccine cúm hiện tại có thể không đủ hiệu quả để chống lại các virus đang lưu hành, thông tin này khiến cho những người lớn tuổi và những người có tình trạng sức khỏe kém cảm thấy lo lắng.