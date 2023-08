Đại diện Tập đoàn TH tham dự Hội nghị toàn cầu đầu tiên về y học cổ truyền

Cần những quy định toàn cầu cho sản phẩm dược liệu



Được tổ chức bên lề Cuộc họp của Bộ trưởng Y tế G20, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về y học cổ truyền đầu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành y học cổ truyền thế giới, thể hiện cam kết toàn cầu của WHO về gìn giữ và phát huy giá trị của y học bản địa, thúc đẩy phát triển y học cổ truyền, y học bổ sung và y học tích hợp trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Dự kiến đến năm 2030, thị trường dược liệu toàn cầu sẽ đạt mức 400 tỷ USD. Với nhận thức ngày một tăng cao về lợi ích lâu dài của thảo dược truyền thống và các sản phẩm tốt cho sức khỏe từ dược liệu, ngành y học cổ truyền toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, dẫn đến nhu cầu và việc sử dụng các sản phẩm thảo dược ngày càng tăng.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhu cầu về y học cổ truyền ngày càng tăng ở các quốc gia, cộng đồng và nền văn hóa. Nền y học cổ truyền là sự bổ sung đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh không lây nhiễm, các vấn đề sức khỏe tâm thần và đem đến sự "lão hóa khỏe mạnh".

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trịnh Hiền Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu TH cho biết hiện nay Việt Nam có rất nhiều loại dược liệu, các sản phẩm từ thảo dược đã được sử dụng hàng ngàn năm và được chứng minh có lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc xuất khẩu sản phẩm thảo dược ra thị trường quốc tế đang gặp khó khăn do chưa có bộ quy chuẩn được áp dụng trên toàn thế giới cho các sản phẩm này.

"Mỗi nền văn hóa, nền y học cổ truyền lại có những hiểu biết và nghiên cứu khác nhau về các loại dược liệu. Vì lý do này, WHO cần đưa ra quy định cụ thể cho các nguyên liệu thảo dược hoặc danh sách các loại dược liệu an toàn và tốt cho sức khỏe, giúp việc xuất khẩu sản phẩm dễ dàng hơn. Từ đó, người dân trên toàn thế giới có thể nâng cao sức khỏe, phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây của thời đại từ những tri thức y học cổ truyền của từng dân tộc." TS. Trung kiến nghị với các đại biểu và chuyên gia trên toàn thế giới.

Theo đại diện của WHO, Y học cổ truyền là lĩnh vực nằm trong chiến lược 10 năm toàn cầu, được tập trung thúc đẩy trong giai đoạn tới. Do đó, những kiến nghị từ các đại biểu, chuyên gia trên toàn thế giới sẽ góp phần xây dựng chính sách phát triển, chiến lược hành động 2025-2034 về Y học cổ truyền của WHO.

Đưa thảo dược Việt "cất cánh" ra thế giới

Việt Nam là một trong 15 nước trên thế giới có tên trong bản đồ dược liệu từ xa xưa. Mảnh đất này có hàng ngàn loại cây thuốc đặc hữu có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao, lại có lịch sử nền y học cổ truyền lâu đời. Thống kê của Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho thấy, nước ta có khoảng 4.000 loài cây có công dụng làm thuốc, trong đó có nhiều loài quý như: Sâm Ngọc Linh, Sâm vũ diệp, Đương quy, Đẳng sâm, Ngũ gia bì, Tam thất, Bảy lá một hoa, Lan thạch hộc…

Nhưng thực tế, dù sở hữu "kho báu" quý hiếm, chúng ta vẫn chưa phát triển nó xứng với tiềm năng. Dược liệu Việt chưa trở thành hàng hóa có sức cạnh tranh, chưa được khai thác và bảo tồn để phát triển bền vững và đóng góp xứng tầm cho sức khỏe người Việt.

Nhận thấy thực trạng đó, hơn 10 năm qua, Tập đoàn TH đã từng bước xây dựng và thực hiện đề án Kinh tế dưới tán rừng, bảo tồn và phát triển các loại thảo dược quý/đặc hữu và nghiên cứu, phát triển các sản phẩm từ thảo dược, mang tinh hoa thảo dược ngàn năm vào cuộc sống thường ngày, chăm sóc sức khỏe người Việt, phòng chống bệnh tật, xây dựng thương hiệu quốc gia về thảo dược.

Nhánh sản phẩm Thức uống Thảo dược đã được đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn TH ấp ủ và nghiên cứu trong hơn một thập kỷ.

TH đã phát triển được một vùng dược liệu tại Nghệ An quy mô khoảng 250 ha. Dưới tán rừng và quanh bìa rừng tại Yên Thành, Mường Lống – Kỳ Sơn, Nghệ An là những vùng chuyên canh gấc, lạc tiên, rau má, Bạch quả, Lan thạch hộc, Hà thủ ô đỏ. TH bảo tồn nhiều loài thảo dược quý, có loài tưởng chừng đã biến mất, như Tam thất bắc, cây bảy lá một hoa (thất diệp nhất chi hoa), lan thạch hộc tía, sâm Puxailaileng…

"Và từ đây chúng tôi xây dựng chiến lược thảo dược Việt. Thứ nhất là bộ sản phẩm đồ uống và dược phẩm có nguồn gốc từ thảo dược. Thứ hai là sơ chế làm nguyên liệu sản xuất Nam dược, thực phẩm chức năng, tân dược. Thứ ba là sử dụng trong spa chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều hướng đến nâng cao thể trạng cho người Việt, phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây của thời đại" Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH từng chia sẻ.

Đến nay, các sản phẩm thảo dược của TH đã có những điểm nhấn ấn tượng như các sản phẩm từ trái gấc từ những trang trại gấc mênh mông của TH tại Nghệ An hay bộ sản phẩm trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL được tạo nên từ sự kết hợp dược liệu tinh túy, với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như thanh nhiệt, chống mất ngủ, giảm căng thẳng,...

Bộ 4 sản phẩm TH true HERBAL được tạo nên từ 4 công thức dựa vào những hiểu biết về sự kết hợp của thảo dược trong Đông y