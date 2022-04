Đại nhạc hội Light Up Viet Nam thu hút hơn 15.000 khán giả, “đốt cháy” mạng xã hội

Sân khấu âm nhạc hoành tráng lập kỷ lục Việt Nam

Có lẽ dấu ấn lớn nhất Light Up Viet Nam để lại trong lòng 15.000 khán giả có mặt trực tiếp tại chương trình là độ “khủng” của sân khấu đại nhạc hội. Với chiều dài 110m và chiều cao lên tới 30m, sân khấu Light Up Viet Nam chiếm trọn vẹn một mặt sân vận động, sừng sững như một bức tường ánh sáng khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Sân khấu âm nhạc hoành tráng lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: NSX

Tâm điểm sân khấu là khối lập phương giả lập hiệu ứng 3D được tạo hình bằng hơn 2000m LED Matrix - công nghệ ánh sáng được phát triển thời gian gần đây, nổi bật bởi khả năng phát ra 16 triệu màu, mang đến những trải nghiệm thị giác mãn nhãn hiếm có.

Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng 700 đèn chiếu tiêu chuẩn quốc tế và 200 loa sân khấu công suất lớn từ thương hiệu hàng đầu thế giới D&B AudioTechnik có chức năng tạo hình, chuyển động, hiệu ứng, timing theo nhạc… gia tăng thêm những trải nghiệm “khai phóng” mọi giác quan, khiến khán giả ngất ngây, cuồng say theo từng màn trình diễn.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đọc quyết định và trao chứng nhận kỷ lục trực tiếp trên sân khấu cho ông Phạm Phú khôi – PTGĐ Ngân hàng VPBank, đại diện nhà tổ chức chương trình. Ảnh: NSX

Sân khấu siêu chất này của Light Up Viet Nam đã xác lập một kỷ lục Việt Nam mới: “Đại nhạc hội sử dụng công nghệ Lighting show kết hợp công nghệ LED matrix có quy mô lớn nhất tại Việt Nam”. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đọc quyết định và trao chứng nhận kỷ lục trực tiếp trên sân khấu cho ông Phạm Phú khôi – PTGĐ Ngân hàng VPBank, đại diện nhà tổ chức chương trình.

We Are The Family: Lời cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua gian khó

Ngay từ những phút mở màn, Light Up Viet Nam đã chiêu đãi một tiết mục bùng nổ mang tên We Are The Family, được trình diễn bởi bộ ba Gen Z Mỹ Anh – Hoàng Dũng – GDucky và 16 em nhỏ. Với thông điệp ý nghĩa tôn vinh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng tới khát vọng thịnh vượng, We Are the Family vừa là lời chào, vừa như lời cảm ơn của VPBank đến tất cả mọi người vì đã kiên cường, đoàn kết cùng nhau vững vàng sau đại dịch.

Ba chất giọng, ba phong cách khác biệt đã mang đến một tiết mục đầy xúc cảm. Đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn tiết lộ rằng, lý do anh chọn Hoàng Dũng, Mỹ Anh, GDucky mở màn vì cả ba đều là những bạn trẻ rất tài năng thuộc thế hệ Gen Z sở hữu nguồn năng lượng tích cực và những hoài bão lớn. Ba ngôi sao trẻ chính là những đại sứ cho tinh thần “Light Up Viet Nam” mà VPBank muốn truyền tải: mỗi cá nhân “tỏa sáng” theo cách riêng sẽ cùng thắp sáng lên một Việt Nam thịnh vượng.

Màn pháo hoa rực rỡ “thắp sáng” tinh thần giới trẻ thành phố. Ảnh: NSX

Từ cuối năm 2020 đến nay, khán giả Sài Gòn mới có dịp được ngắm pháo hoa rực rỡ thắp sáng nền trời thành phố trong đại nhạc hội Light Up Viet Nam. Màn pháo hoa tầm trung làm rực sáng cả bầu trời sân vận động Gia Định được “khai hỏa” tại một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất, khi ba thần tượng giới trẻ Tóc Tiên, Erik và GDucky cùng trình diễn ca khúc “Hãy tỏa sáng”.



Bài hát chính thức của SEA Games 31 do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn sáng tác là thông điệp lớn mà Light Up Viet Nam muốn gửi gắm đến những khán giả trẻ. “Dù bạn là ai, độ tuổi nào, làm việc trong lĩnh vực gì chỉ cần ngọn đuốc của bạn cháy sáng, bạn có khát vọng và ước ao, thì tất cả sẽ cùng Light up Viet Nam – Vì một Việt Nam thịnh vượng bền vững”, MC Phí Linh đã chia sẻ trong chương trình.

Dàn line-up chất lượng và những màn trình diễn đánh thức mọi giác quan

Light Up Viet Nam thực sự đã làm cho khí trời thành phố vốn đã nóng lại càng nóng hơn với dàn line-up toàn những ngôi sao hàng đầu, đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc từ xúc động, sâu lắng đến cuồng say, “cháy” hết mình. Gần 50 vũ công đã tập luyện suốt nhiều tháng trời để giúp mọi phần trình diễn trở nên thăng hoa, bùng nổ hơn.

Hai tân binh đáng gờm nhất của Vpop là Hoàng Dũng và Mỹ Anh. Ảnh: NSX

Hai tân binh đáng gờm nhất của Vpop là Hoàng Dũng và Mỹ Anh tỏ ra rất biết cách làm chủ sân khấu hoành tráng của Light Up Vietnam, biến nó thành không gian âm nhạc của riêng mình khiến tất cả mọi người phải liên tục nhún nhảy, lắc lư.

Rapper GDucky “đốt cháy” sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ của “quái vật làng rap”, đặc biệt là với ca khúc Tự Nhiên lần đầu được ra mắt người yêu nhạc.

Erik - quán quân The Heroes tạo nên nhiều khoảnh khắc khó quên khi cùng hòa giọng với hàng nghìn khán giả bên dưới.

Còn Tóc Tiên mang đến “gia vị” nóng bỏng thiêu đốt mọi ánh nhìn cùng giọng live đẳng cấp dù đang trong giai đoạn bị ảnh hưởng hậu Covid-19.

Hai ngôi sao Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn. Ảnh: NSX

Hai ngôi sao Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn, một người sôi động, rực rỡ, một người sâu lắng, lãng mạn khiến khán giả tan chảy với màn “tráo hit” Cả một trời thương nhớ - Tháng 4 là lời nói dối của anh.

Khép lại chương trình, phần trình diễn của Hà Anh Tuấn dường như thăng hoa hơn với màn pháo hoa và ánh sáng rực rỡ. Thay cho lời tạm biệt, nam ca sĩ chia sẻ anh rất thích ý niệm về sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người mà VPBank khởi xướng. “Chúng ta không thể hạnh phúc nếu như người bên cạnh mình không vui. Và chúng ta không thể giàu có nếu người bên cạnh vẫn nghèo. Vì vậy thịnh vượng là của chung", "người đàn ông tử tế của Vpop" nhắn nhủ.

Light Up Viet Nam kết thúc để lại bao lưu luyến, khiến khán giả cứ mãi nán lại sân vận động. Những màn fanchant thần thánh, nụ cười rạng rỡ cùng hơn 3 triệu lượt xem livestream và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội về chương trình có lẽ chính là những lời cổ vũ, “ánh sáng” tuyệt vời nhất dành cho nỗ lực “Light Up Viet Nam”.