Đại tá Đinh Văn Nơi nói gì về việc tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang?

Đại tá Đinh Văn Nơi bị điểu chuyển công tác từ tháng 3/2022

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 21/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua các báo, đài đã đưa tin về việc từ ngày 01/3/2022 đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, hiện nay Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang.

Sáng 22/3, trao đổi với Dân Việt, ông Nơi cho biết: "Hiện tại tôi vẫn điều hành lãnh đạo Công an tỉnh An Giang theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Bộ Công an. Công tác cán bộ do Bộ Công an sắp xếp, khi nào Bộ điều động đi, tôi sẽ đi".

Ông Nơi cho biết thêm, thời gian qua số điện thoại cá nhân được sử dụng làm đường dây nóng của ông (096.229.7777 - số điện thoại cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi) hoạt động rất hiệu quả. Mỗi ngày có hàng chục cuộc điện thoại thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang.

"Thời gian tới, tôi rất mong các tổ chức và quần chúng nhân dân tiếp tục cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang, để lực lượng Công an kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật", đại tá Nơi nói.

Đại tá Đinh Văn Nơi bị điều chuyển công tác. Ảnh: CAAG

Đại tá Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình thủy, TP.Cần Thơ), trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang ngày 27/6/2020.

Sau khi nhận nhiệm vụ, đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án "nóng", bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Đặc biệt, trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá các đường dây buôn lậu. Trong đó, đã triệt phá vụ vận chuyển lậu 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, do bà trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu...

Năm 2021, ông Nơi được chú ý trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội sau bị một doanh nghiệp bỏ tiền tỷ ra để chạy điều chuyển sang địa phương khác.

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/3 vừa, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Môi giới hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) - giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh - về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn. Qua quá trình điều tra, bị can Mãnh đã khai báo ra nhóm của Đào Ngọc Cảnh; Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm (đã bị bắt trước đó - PV) đã có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Mãnh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Đào Ngọc Cảnh đã "môi giới hối lộ" cho Trần Trí Mãnh dùng số tiền 20 tỷ đồng hối lộ, để nhờ nhóm Trọng, Tâm và Quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - đi địa phương khác và Mãnh đã chuyển trước số tiền 10 tỉ đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Tâm theo yêu cầu của Ngô Văn Trọng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.